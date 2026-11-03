Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Ahli: preços da Supercopa, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

Al Qadsiah e o atual campeão Al Ahli se enfrentam em uma semifinal eletrizante da Supercopa da Arábia Saudita no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait. A competição leva o futebol de alto nível da Arábia Saudita ao outro lado do Golfo e coloca frente a frente dois elencos repletos de estrelas em busca de uma cobiçada vaga na final.

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Quando começa Al Qadsiah x Al Ahli pela Supercopa?

Al Qadsiah x Al Ahli começa às 20h, no horário local, no sábado, 19 de dezembro de 2026, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, na Cidade do Kuwait.

Super Cup - Semifinal 19 de dez. de 2026 - 13:00

Onde comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Ahli?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados pela Webook, plataforma digital de venda de ingressos designada para o torneio. Os torcedores podem comprar ingressos individuais para a semifinal diretamente pelo site ou aplicativo da plataforma.

Se os ingressos dos lotes oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub são uma opção para quem não encontrar mais ingressos no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Ahli?

Os ingressos oficiais de venda geral na Webook custam a partir de SAR 120 (KWD 10) para os assentos comuns, enquanto os passes para vários jogos do torneio custam a partir de aproximadamente SAR 305 (KWD 25).

Se os ingressos dos lotes oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Nelas, os ingressos custam a partir de cerca de SAR 150, dependendo da procura entre os vendedores e da disponibilidade em cada categoria.

Al Qadsiah x Al Ahli pela Supercopa: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Qadsiah e Al Ahli

O Al Qadsiah chega à semifinal com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Al-Gharafa na Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe também marcou seis gols contra o Al Riyadh pelo campeonato nacional, sem sofrer nenhum. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 3 a 2 para o Al Hilal. Nessas cinco partidas, o Al Qadsiah marcou 15 gols e sofreu seis.

Nos últimos cinco jogos, o Al Ahli somou três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente terminou em um empate sem gols com o Al-Sadd na Liga dos Campeões da AFC Elite, após uma dura derrota por 6 a 1 para o Al Shabab no Campeonato Saudita. Antes disso, as vitórias sobre Al-Gharafa, Al Khaleej e Al-Fayha mostraram a força ofensiva à disposição de Pusic. O Al Ahli marcou oito gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Al Qadsiah x Al Ahli: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em 8 de setembro de 2026, quando o Al Qadsiah venceu o Al Ahli por 3 a 2 no Campeonato Saudita. O Al Qadsiah também venceu o confronto pelo campeonato em março de 2026 pelo mesmo placar. Nos últimos cinco duelos, cada equipe venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada: o 3 a 3 pela Copa do Rei em novembro de 2025. O resultado mais expressivo entre esses jogos continua sendo a vitória do Al Ahli por 5 a 1 sobre o Al Qadsiah na Supercopa, em agosto de 2025.