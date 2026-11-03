Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Super Cup
team-logoAl Qadsiah
team-logoAl-Ahli
Book Al Qadsiah vs Al Ahli Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Ahli: preços da Supercopa, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Saudi Super Cup
Al Qadsiah
Al-Ahli

Al Qadsiah enfrenta o Al Ahli na Supercopa. Veja como garantir seus ingressos

Al Qadsiah e o atual campeão Al Ahli se enfrentam em uma semifinal eletrizante da Supercopa da Arábia Saudita no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait. A competição leva o futebol de alto nível da Arábia Saudita ao outro lado do Golfo e coloca frente a frente dois elencos repletos de estrelas em busca de uma cobiçada vaga na final.

GOAL reúne todas as informações confirmadas sobre a partida e as opções de compra para você garantir seu ingresso hoje.

Quando começa Al Qadsiah x Al Ahli pela Supercopa?

Al Qadsiah x Al Ahli começa às 20h, no horário local, no sábado, 19 de dezembro de 2026, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, na Cidade do Kuwait.

crest
Super Cup - Semifinal

Onde comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Ahli?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados pela Webook, plataforma digital de venda de ingressos designada para o torneio. Os torcedores podem comprar ingressos individuais para a semifinal diretamente pelo site ou aplicativo da plataforma.

Se os ingressos dos lotes oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub são uma opção para quem não encontrar mais ingressos no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Ahli?

Os ingressos oficiais de venda geral na Webook custam a partir de SAR 120 (KWD 10) para os assentos comuns, enquanto os passes para vários jogos do torneio custam a partir de aproximadamente SAR 305 (KWD 25).

Se os ingressos dos lotes oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Nelas, os ingressos custam a partir de cerca de SAR 150, dependendo da procura entre os vendedores e da disponibilidade em cada categoria.

Al Qadsiah x Al Ahli pela Supercopa: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Qadsiah e Al Ahli

O Al Qadsiah chega à semifinal com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Al-Gharafa na Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe também marcou seis gols contra o Al Riyadh pelo campeonato nacional, sem sofrer nenhum. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 3 a 2 para o Al Hilal. Nessas cinco partidas, o Al Qadsiah marcou 15 gols e sofreu seis.

Nos últimos cinco jogos, o Al Ahli somou três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente terminou em um empate sem gols com o Al-Sadd na Liga dos Campeões da AFC Elite, após uma dura derrota por 6 a 1 para o Al Shabab no Campeonato Saudita. Antes disso, as vitórias sobre Al-Gharafa, Al Khaleej e Al-Fayha mostraram a força ofensiva à disposição de Pusic. O Al Ahli marcou oito gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

ALQ

ALQ - Sequência

ALT
V0-1
HIL
D2-3
ALS
E1-1
ALR
V0-6
ALG
V0-5
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AHL

AHL - Sequência

ALF
V2-3
ALK
V4-1
ALG
V2-1
ALS
D6-1
ALS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Qadsiah x Al Ahli: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em 8 de setembro de 2026, quando o Al Qadsiah venceu o Al Ahli por 3 a 2 no Campeonato Saudita. O Al Qadsiah também venceu o confronto pelo campeonato em março de 2026 pelo mesmo placar. Nos últimos cinco duelos, cada equipe venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada: o 3 a 3 pela Copa do Rei em novembro de 2025. O resultado mais expressivo entre esses jogos continua sendo a vitória do Al Ahli por 5 a 1 sobre o Al Qadsiah na Supercopa, em agosto de 2025.

Confrontos

Al QadsiahEmpateAl-Ahli
2
0
3
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
2
FJ
King Cup
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FJ
Super Cup
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
5
FJ
8Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google