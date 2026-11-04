Como comprar ingressos para Al-Orobah FC x Al Akhdoud: preços da Copa do Rei, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

A Copa do Rei chega às oitavas de final, fase em que o Al Orobah recebe o Al Okhdood no Estádio da Universidade de Al Jouf, em Sakaka. As duas equipes disputam uma vaga nas quartas de final da principal competição eliminatória do futebol saudita.

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Quando começa Al-Orobah FC x Al Akhdoud pela Copa do Rei?

Al-Orobah FC x Al Akhdoud é um confronto da Copa do Rei, embora o horário oficial de início e os detalhes do local ainda não estejam confirmados nos dados disponíveis.

King Cup - 1/8 30 de nov. de 2026 - 08:25

Onde comprar ingressos para Al Orobah x Al Okhdood?

Os ingressos oficiais para jogos da Copa do Rei geralmente são distribuídos pela plataforma de venda do clube mandante ou por portais oficiais de ingressos esportivos da Arábia Saudita, como o Webook. Os torcedores devem consultar primeiro esses canais oficiais de venda para verificar os períodos de pré-venda e o início da venda geral e, assim, comprar ingressos pelo preço original.

Se os ingressos nos canais oficiais estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. Buscar o ingresso mais barato em outros canais ajuda os torcedores a não perderem uma partida decisiva da copa em Sakaka.

Quanto custam os ingressos para Al Orobah x Al Okhdood?

Os ingressos comuns nos canais oficiais para jogos da Copa do Rei costumam ter preços bastante acessíveis, muitas vezes a partir de cerca de 20 a 35 riais sauditas para lugares de admissão geral.

Se os ingressos de admissão geral se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa, com os ingressos mais baratos geralmente a partir de aproximadamente 60 riais sauditas, dependendo da categoria e da localização no estádio.

Al-Orobah FC x Al Akhdoud pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Orobah FC e Al Akhdoud

O Al-Orobah FC venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e oito sofridos nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória sobre o Abha pela Copa do Rei em 16 de agosto de 2026. A equipe também venceu o Al-Taawoun por 3 a 2 na Liga Saudita em maio de 2025. Três derrotas consecutivas no fim da temporada da liga, incluindo uma por 3 a 1 para o Al Qadsiah e outra por 2 a 1 para o Al Khaleej, evidenciaram suas dificuldades naquele período.

O Al Akhdoud somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Al Khaleej por 2 a 0 pela Copa do Rei em 18 de agosto de 2026. Também derrotou o mesmo adversário por 3 a 1 na liga no início daquele mês. A goleada por 4 a 0 sofrida diante do Al Ahli em maio de 2026 segue como o ponto mais baixo de sua campanha recente, embora o empate sem gols com o Al Kholood tenha mostrado solidez defensiva em outro contexto.

Al-Orobah FC x Al Akhdoud: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Liga Saudita em 4 de abril de 2025, quando o Al Akhdoud venceu o Al-Orobah FC fora de casa por 1 a 0. Antes disso, o Al Akhdoud havia conquistado uma vitória expressiva por 4 a 0 em casa, em outubro de 2024. Nos dois confrontos registrados, o Al Akhdoud venceu ambos, marcou cinco gols e não sofreu nenhum.