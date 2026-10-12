A Liga dos Campeões da AFC Elite reserva um confronto para a segunda rodada: o gigante saudita Al Nassr recebe o campeão uzbeque Neftchi Fergana no Alawwal Park, em Riad.
Após uma intensa rodada de abertura, Cristiano Ronaldo e o Al Nassr buscarão se recuperar em casa. O Neftchi chega a Riad com disciplina tática, prometendo um duelo imprevisível na competição continental.
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Quando começa Al Nassr FC x Neftchi Fargona pela Liga dos Campeões da AFC Elite?
As informações oficiais de transmissão de Al Nassr x Neftchi Fargona ainda não estão disponíveis. Volte mais perto do início da partida para conferir os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados para sua região.
Onde comprar ingressos para Al Nassr x Neftchi?
Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pela plataforma anfitriã Webook.com. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos comuns pelo portal oficial assim que as vendas ao público começarem.
Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. A plataforma de revenda oferece aos torcedores uma forma segura de conseguir lugares após o esgotamento dos ingressos da venda inicial.
Quanto custam os ingressos para Al Nassr x Neftchi?
Os ingressos comuns na plataforma oficial de vendas custam a partir de SAR 30. Lugares de categorias superiores, mais próximos do campo, têm preços mais altos.
Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os ingressos custam a partir de cerca de SAR 100, dependendo da categoria do assento e da demanda no momento.
Al Nassr FC x Neftchi Fargona pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Nassr FC e Neftchi Fargona
O Al Nassr chega a esta partida com uma campanha recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 0 para o Al-Ain na Liga dos Campeões da AFC Elite, sua derrota mais pesada na campanha. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Al Khaleej na Liga Saudita e venceu o Abha por 2 a 1. Nesses cinco jogos, o Al Nassr marcou sete gols e sofreu nove, números que refletem a fragilidade defensiva que Postecoglou precisa resolver.
O Neftchi Fargona vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Lokomotiv Tashkent no Campeonato Uzbeque. Na partida anterior pela Liga dos Campeões, venceu o Al Quwa Al Jawiya por 1 a 0. Sua única derrota nessa sequência foi a goleada por 6 a 2 sofrida diante do Nasaf Qarshi, mas a equipe reagiu com duas vitórias consecutivas. Marcou sete gols e sofreu oito nesses cinco jogos.
Al Nassr FC x Neftchi Fargona: retrospecto recente do confronto
Não há registros de confrontos anteriores entre Al Nassr e Neftchi Fargona nos dados disponíveis. Esta será a primeira partida entre os dois clubes.