Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al-Wasl: preços da Liga dos Campeões da AFC Elite, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

A Champions League Elite da AFC terá um duelo atraente entre equipes da Ásia Ocidental: o ambicioso Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, recebe o Al Sadd, campeão do Catar, no Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, em Dammam.

O Al Qadisiyah avançou muito para competir no mais alto nível do futebol continental e montou um elenco repleto de estrelas em busca do título. O Al Sadd chega com décadas de tradição no futebol asiático e experiência em conquistas, o que promete um confronto tático de alto nível.

A GOAL reúne todas as informações necessárias para comprar ingressos para a partida e garantir seu lugar nas arquibancadas agora mesmo.

Quando começa Al Nassr FC x Al-Wasl pela Champions League Elite da AFC?

Ainda não há informações oficiais sobre a transmissão de Al Nassr x Al-Wasl pela Champions League Elite da AFC, mas o horário de início e o local da partida serão confirmados mais perto do jogo.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3 26 de out. de 2026 - 15:15

Onde comprar ingressos para Al Qadisiyah x Al Sadd?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pela Webook, plataforma principal de venda. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos de entrada geral pelo portal oficial assim que as vendas ao público começarem.

Se os ingressos no site oficial se esgotarem, a GrintaHub é uma alternativa. O mercado secundário oferece opções aos torcedores que buscam lugares após o esgotamento dos ingressos da venda principal.

Quanto custam os ingressos para Al Qadisiyah x Al Sadd?

Os ingressos comuns de entrada geral na plataforma oficial de vendas custam a partir de 30 SAR. Os lugares em categorias premium, mais próximos do campo, têm preços mais altos.

Em mercados secundários como a GrintaHub, os ingressos custam a partir de cerca de 100 SAR, dependendo do lugar escolhido e da procura no dia da partida.

Al Nassr FC x Al-Wasl pela Champions League Elite da AFC: Tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al-Wasl

O Al Nassr chega à partida após uma sequência irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Al-Ain na Champions League Elite da AFC, o resultado mais contundente dessa sequência. Nesses cinco jogos, o Al Nassr marcou sete gols e sofreu nove, números que refletem uma equipe capaz de criar chances, mas que tem encontrado dificuldades para manter a solidez defensiva. As duas vitórias pelo Campeonato Saudita, ambas por 2 a 1, mostram que a equipe consegue conquistar resultados no cenário nacional mesmo em jogos disputados.

O Al-Wasl chega com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Venceu o Khorfakkan por 5 a 2 e o Kalba por 3 a 0 fora de casa, mas perdeu sua partida mais recente na Champions League Elite da AFC por 2 a 1 para o Al Qadsiah. A equipe dos Emirados Árabes Unidos marcou 11 gols e sofreu oito nessa sequência de cinco jogos, apresentando um desempenho ofensivo positivo, porém irregular.

Al Nassr FC x Al-Wasl: Histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Champions League Two da AFC, em abril de 2026, quando o Al Nassr venceu o Al-Wasl por 4 a 0. Antes disso, o Al Nassr havia vencido em casa por 4 a 0 pela Champions League Elite da AFC, em fevereiro de 2025. Nos quatro confrontos registrados, o Al Nassr venceu três vezes, contra uma vitória do Al-Wasl. Nesse período, a equipe saudita marcou 11 gols e sofreu apenas dois.



