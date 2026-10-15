Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões da Ásia
team-logoAl-Nassr
team-logoAl-Wasl
Book Al Nassr FC vs Al-Wasl Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al-Wasl: preços da Liga dos Campeões da AFC Elite, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Nassr
Al-Wasl

Al Nassr FC enfrenta o Al-Wasl na Liga dos Campeões da AFC Elite. Veja como garantir seus ingressos.

A Champions League Elite da AFC terá um duelo atraente entre equipes da Ásia Ocidental: o ambicioso Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, recebe o Al Sadd, campeão do Catar, no Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, em Dammam.

O Al Qadisiyah avançou muito para competir no mais alto nível do futebol continental e montou um elenco repleto de estrelas em busca do título. O Al Sadd chega com décadas de tradição no futebol asiático e experiência em conquistas, o que promete um confronto tático de alto nível.

A GOAL reúne todas as informações necessárias para comprar ingressos para a partida e garantir seu lugar nas arquibancadas agora mesmo.

Quando começa Al Nassr FC x Al-Wasl pela Champions League Elite da AFC?

Ainda não há informações oficiais sobre a transmissão de Al Nassr x Al-Wasl pela Champions League Elite da AFC, mas o horário de início e o local da partida serão confirmados mais perto do jogo.

crest
Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3

Onde comprar ingressos para Al Qadisiyah x Al Sadd?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pela Webook, plataforma principal de venda. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos de entrada geral pelo portal oficial assim que as vendas ao público começarem.

Se os ingressos no site oficial se esgotarem, a GrintaHub é uma alternativa. O mercado secundário oferece opções aos torcedores que buscam lugares após o esgotamento dos ingressos da venda principal.

Quanto custam os ingressos para Al Qadisiyah x Al Sadd?

Os ingressos comuns de entrada geral na plataforma oficial de vendas custam a partir de 30 SAR. Os lugares em categorias premium, mais próximos do campo, têm preços mais altos.

Em mercados secundários como a GrintaHub, os ingressos custam a partir de cerca de 100 SAR, dependendo do lugar escolhido e da procura no dia da partida.

Al Nassr FC x Al-Wasl pela Champions League Elite da AFC: Tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al-Wasl

O Al Nassr chega à partida após uma sequência irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Al-Ain na Champions League Elite da AFC, o resultado mais contundente dessa sequência. Nesses cinco jogos, o Al Nassr marcou sete gols e sofreu nove, números que refletem uma equipe capaz de criar chances, mas que tem encontrado dificuldades para manter a solidez defensiva. As duas vitórias pelo Campeonato Saudita, ambas por 2 a 1, mostram que a equipe consegue conquistar resultados no cenário nacional mesmo em jogos disputados.

O Al-Wasl chega com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Venceu o Khorfakkan por 5 a 2 e o Kalba por 3 a 0 fora de casa, mas perdeu sua partida mais recente na Champions League Elite da AFC por 2 a 1 para o Al Qadsiah. A equipe dos Emirados Árabes Unidos marcou 11 gols e sofreu oito nessa sequência de cinco jogos, apresentando um desempenho ofensivo positivo, porém irregular.

ALN

ALN - Sequência

ABH
V2-1
ALK
E1-1
ALA
D4-0
DIR
V3-0
NEF
V3-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALW

ALW - Sequência

ALA
D0-1
ALK
V5-2
ALA
E2-2
ALQ
D2-1
AHL
D1-3
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Nassr FC x Al-Wasl: Histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Champions League Two da AFC, em abril de 2026, quando o Al Nassr venceu o Al-Wasl por 4 a 0. Antes disso, o Al Nassr havia vencido em casa por 4 a 0 pela Champions League Elite da AFC, em fevereiro de 2025. Nos quatro confrontos registrados, o Al Nassr venceu três vezes, contra uma vitória do Al-Wasl. Nesse período, a equipe saudita marcou 11 gols e sofreu apenas dois.

Confrontos

Al-NassrEmpateAl-Wasl
3
0
1
AFC Champions League Two
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
0
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
4
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
4
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
0
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
3
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
1
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
1
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
0
FJ
11Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols3/4
Ambas as equipes marcaram1/4


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google