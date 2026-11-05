O Al Nassr recebe o Al Shabab na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

No confronto mais recente entre os clubes pelo campeonato, em 7 de maio de 2026, o Al Nassr conquistou uma vitória fora de casa por 4 a 2, com atuações de destaque de João Félix e Cristiano Ronaldo. O Al Shabab tentará mudar esse cenário no próximo encontro, depois de ter encontrado dificuldades para conter de forma consistente o forte ataque do Al Nassr nos jogos recentes.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Nassr x Al Shabab, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Nassr FC x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Al Nassr x Al Shabab começa na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para a próxima partida, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Ittihad x Al Ahli:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode comprar ingressos diretamente nas plataformas ou nos sites oficiais de venda de ingressos do Al Nassr FC para jogos disputados no Al-Awwal Park.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Saudi Pro League quando as entradas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr FC x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o jogo da Saudi Pro League entre Al Nassr FC e Al Shabab:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum / setor superior atrás dos gols: Os preços geralmente começam em torno de SAR 30 a SAR 75 .

Os preços geralmente começam em torno de . Setor intermediário e lugares nas laterais do campo: Os preços geralmente variam entre SAR 90 e SAR 250 .

Os preços geralmente variam entre . Categoria 1 / setor inferior premium: Os preços costumam variar de SAR 250 a SAR 600 .

Os preços costumam variar de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços começam em torno de SAR 1.500+, dependendo do serviço exclusivo de alimentação e do acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda para o setor superior / atrás dos gols: Os preços começam em torno de SAR 70 a SAR 230 , dependendo da demanda e da localização exata do bloco.

Os preços começam em torno de , dependendo da demanda e da localização exata do bloco. Revenda para o setor inferior nas laterais do campo: Os preços geralmente variam de SAR 300 a SAR 870 .

Os preços geralmente variam de . Revenda para lounge VIP e hospitalidade premium: Os preços começam em torno de SAR 1.450 a SAR 2.200+.

Al Nassr FC x Al Shabab pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al Shabab

O Al Nassr chega a esta partida com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nessa sequência foi por 4 a 0 para o Al-Ain, na Liga dos Campeões da AFC Elite, em setembro. Só na Saudi Pro League, venceu os últimos quatro jogos, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Al Diriyah e outro por 1 a 0 sobre o Neom SC, antes de bater o Al-Faisaly por 3 a 1 na partida mais recente. Nesses cinco jogos, marcou 11 gols, mostrando uma ameaça ofensiva constante sob o comando de Postecoglou.

O retrospecto recente do Al Shabab é mais irregular. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o Al Fateh fora de casa por 3 a 1. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Al-Faisaly e bateu o Al-Taawoun por 3 a 0. Um empate sem gols com o Al-Fayha e uma derrota por 2 a 1 para o Al Kholood no início dessa sequência, porém, evidenciam uma irregularidade que Letsch estará ansioso para corrigir.

Al Nassr FC x Al Shabab: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes foi em maio de 2026, quando o Al Nassr venceu o Al Shabab por 4 a 2 na casa do adversário, em jogo da Saudi Pro League. O Al Nassr venceu três dos últimos cinco confrontos entre os clubes, além de registrar um empate e uma derrota. Marcou 14 gols nessas partidas, contra nove do Al Shabab. O retrospecto do confronto favorece os donos da casa, que têm se mostrado difíceis de derrotar nesse duelo, independentemente do local da partida.