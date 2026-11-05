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Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al Shabab: preços da Liga Saudita, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Al Nassr FC enfrenta o Al Shabab pela Liga Saudita. Veja como garantir seus ingressos.

O Al Nassr recebe o Al Shabab na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

No confronto mais recente entre os clubes pelo campeonato, em 7 de maio de 2026, o Al Nassr conquistou uma vitória fora de casa por 4 a 2, com atuações de destaque de João Félix e Cristiano Ronaldo. O Al Shabab tentará mudar esse cenário no próximo encontro, depois de ter encontrado dificuldades para conter de forma consistente o forte ataque do Al Nassr nos jogos recentes.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Nassr x Al Shabab, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Nassr FC x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Al Nassr x Al Shabab começa na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

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Campeonato Saudita - Rodada 15
Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para a próxima partida, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Ittihad x Al Ahli:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Você pode comprar ingressos diretamente nas plataformas ou nos sites oficiais de venda de ingressos do Al Nassr FC para jogos disputados no Al-Awwal Park.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Saudi Pro League quando as entradas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr FC x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o jogo da Saudi Pro League entre Al Nassr FC e Al Shabab:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingresso comum / setor superior atrás dos gols: Os preços geralmente começam em torno de SAR 30 a SAR 75.
  • Setor intermediário e lugares nas laterais do campo: Os preços geralmente variam entre SAR 90 e SAR 250.
  • Categoria 1 / setor inferior premium: Os preços costumam variar de SAR 250 a SAR 600.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços começam em torno de SAR 1.500+, dependendo do serviço exclusivo de alimentação e do acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda para o setor superior / atrás dos gols:Os preços começam em torno de SAR 70 a SAR 230, dependendo da demanda e da localização exata do bloco.
  • Revenda para o setor inferior nas laterais do campo: Os preços geralmente variam de SAR 300 a SAR 870.
  • Revenda para lounge VIP e hospitalidade premium: Os preços começam em torno de SAR 1.450 a SAR 2.200+.

Al Nassr FC x Al Shabab pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al Shabab

O Al Nassr chega a esta partida com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nessa sequência foi por 4 a 0 para o Al-Ain, na Liga dos Campeões da AFC Elite, em setembro. Só na Saudi Pro League, venceu os últimos quatro jogos, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Al Diriyah e outro por 1 a 0 sobre o Neom SC, antes de bater o Al-Faisaly por 3 a 1 na partida mais recente. Nesses cinco jogos, marcou 11 gols, mostrando uma ameaça ofensiva constante sob o comando de Postecoglou.

O retrospecto recente do Al Shabab é mais irregular. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na partida mais recente, venceu o Al Fateh fora de casa por 3 a 1. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o Al-Faisaly e bateu o Al-Taawoun por 3 a 0. Um empate sem gols com o Al-Fayha e uma derrota por 2 a 1 para o Al Kholood no início dessa sequência, porém, evidenciam uma irregularidade que Letsch estará ansioso para corrigir.

ALN

ALN - Sequência

NEF
V3-1
NEO
V1-0
AFS
V1-3
ALK
V5-3
PAT
V2-6
Gol marcado (sofrido)
18/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALS

ALS - Sequência

ALF
E0-0
ALT
V3-0
AFS
E2-2
ALF
V1-3
AHL
V6-1
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Nassr FC x Al Shabab: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes foi em maio de 2026, quando o Al Nassr venceu o Al Shabab por 4 a 2 na casa do adversário, em jogo da Saudi Pro League. O Al Nassr venceu três dos últimos cinco confrontos entre os clubes, além de registrar um empate e uma derrota. Marcou 14 gols nessas partidas, contra nove do Al Shabab. O retrospecto do confronto favorece os donos da casa, que têm se mostrado difíceis de derrotar nesse duelo, independentemente do local da partida.

Confrontos

Al-NassrEmpateAl-Shabab
4
1
0
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
4
FJ
Campeonato Saudita
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Al-Nassr
ALN
3
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
3
FJ
14Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

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