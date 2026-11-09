O Al Nassr recebe o Al-Sadd para um duelo eletrizante pela fase de grupos da Champions League da Ásia Elite na terça-feira, 24 de novembro de 2026. O confronto acontecerá no icônico Al-Awwal Park, em Riad.

A GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços dos ingressos. Confira como garantir o seu lugar desde já e apoiar seu time de perto.

Quando começa Al Nassr FC x Al-Sadd pela Champions League da Ásia Elite?

O Al Nassr recebe o Al-Sadd pela Champions League da Ásia Elite. O horário de início e os detalhes sobre o local serão confirmados mais perto da partida.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Nassr x Al-Sadd?

A melhor forma de garantir seu lugar é pelos canais oficiais de venda de ingressos do clube e do torneio, como a plataforma dedicada do Al-Awwal Park. É recomendável que os torcedores consultem primeiro os canais oficiais, à medida que os ingressos forem disponibilizados antes do dia da partida.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Na página dedicada à partida, você pode conferir os lugares disponíveis e concluir a compra para este duelo da Champions League da Ásia Elite.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr x Al-Sadd?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam para a partida quanto dos locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para este jogo começam em SAR 35 e geralmente chegam a SAR 150 para lugares no anel inferior.

No mercado de revenda, em plataformas como a Grintahub, os ingressos de acesso geral custam a partir de aproximadamente SAR 80. Comprar o quanto antes é a melhor maneira de garantir o menor preço antes que a procura aumente perto da partida.

Al Nassr FC x Al-Sadd pela Champions League da Ásia Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al-Sadd

O Al Nassr venceu seus cinco jogos mais recentes, disputados pela Liga Saudita e pela Champions League da Ásia Elite, com 18 gols marcados e oito sofridos nesse período. O resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 2 sobre o Pakhtakor Tashkent na Champions League. Antes disso, a equipe venceu o Al Kholood por 5 a 3 na liga. Também superou Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona, mantendo o bom desempenho nas duas competições.

Nos últimos cinco jogos, o Al-Sadd somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Al-Rayyan pela Stars League em 8 de novembro. Antes, empatou em 0 a 0 com o Al Ahli pela Champions League em 2 de novembro. Entre os resultados anteriores estão uma vitória por 4 a 1 sobre o Al-Shamal e empates contra o Al Qadsiah. Ao longo dessas cinco partidas, a equipe marcou nove gols e sofreu nove.

Al Nassr FC x Al-Sadd: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em dezembro de 2024, quando o Al-Sadd venceu o Al Nassr por 2 a 1 neste estádio, pela Champions League da Ásia Elite. Nos últimos cinco confrontos diretos pela competição, cada equipe venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada. Entre os jogos anteriores estão uma vitória do Al Nassr por 3 a 1 em abril de 2021 e um empate em casa por 2 a 2 em fevereiro de 2020.