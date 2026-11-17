O Al Nassr recebe o Al-Sadd em um confronto eletrizante pela fase de grupos da Champions League Elite da AFC na terça-feira, 24 de novembro de 2026. A partida, muito aguardada, será disputada no Al-Awwal Park, em Riade.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a partida e os preços. Confira como garantir seus ingressos agora e apoiar seu time de perto.

Quando é o jogo entre Al Nassr FC e Al-Sadd pela Champions League Elite da AFC?

O Al Nassr recebe o Al-Sadd pela Champions League Elite da AFC. O horário de início e os detalhes do local serão confirmados mais perto da partida.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Nassr x Al-Sadd?

A melhor maneira de garantir seu lugar é pelos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes e do torneio, como a plataforma própria do Al-Awwal Park. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro os canais oficiais, à medida que os ingressos forem disponibilizados antes do dia do jogo.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Na página dedicada à partida pela Champions League Elite da AFC, você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr x Al-Sadd?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a principal meta tanto dos torcedores que viajam para o jogo quanto dos torcedores locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida começam em SAR 35 e geralmente chegam a SAR 150 para lugares no setor inferior.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os preços começam em aproximadamente SAR 80 para ingressos de acesso geral. Comprar logo é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente no dia do jogo.

Al Nassr FC x Al-Sadd pela Champions League Elite da AFC: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al-Sadd

O Al Nassr venceu seus últimos cinco jogos pela Liga Saudita e pela Champions League Elite da AFC, com 18 gols marcados e oito sofridos nesse período. No compromisso mais recente, venceu o Pakhtakor Tashkent por 6 a 2 na Champions League. Antes disso, bateu o Al Kholood por 5 a 3 no campeonato nacional. As vitórias anteriores foram contra Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona, refletindo a regularidade ofensiva da equipe nas duas competições.

Nos últimos cinco jogos, o Al-Sadd soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. Em sua partida mais recente, perdeu por 4 a 3 para o Al-Rayyan pela Stars League em 8 de novembro. Em 2 de novembro, empatou por 0 a 0 com o Al Ahli na Champions League. Entre os resultados anteriores estão uma vitória por 4 a 1 sobre o Al-Shamal e empates contra o Al Qadsiah. A equipe marcou nove gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Al Nassr FC x Al-Sadd: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes foi em dezembro de 2024, quando o Al-Sadd venceu o Al Nassr por 2 a 1 neste estádio, pela Champions League Elite da AFC. Nos últimos cinco confrontos diretos pela competição, o Al Nassr venceu dois, o Al-Sadd venceu dois e houve um empate, números que mostram o equilíbrio entre as equipes. Entre os encontros anteriores estão uma vitória do Al Nassr por 3 a 1 em abril de 2021 e um empate por 2 a 2 em casa em fevereiro de 2020.