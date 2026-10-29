Al Nassr enfrenta o Al Qadsiah na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

No encontro mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 3 de maio de 2026, o Al Qadsiah venceu o Al-Nassr por 3 a 1 no Prince Saud Bin Jalawi Stadium. Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr e Julián Quiñones marcaram os gols que garantiram a vitória do Al Qadsiah, enquanto João Félix balançou as redes pelo Al-Nassr.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Nassr x Al Qadsiah, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Nassr FC x Al Qadsiah pelo Campeonato Saudita?

Al Nassr x Al Qadsiah começa na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

Campeonato Saudita - Rodada 14 20 de nov. de 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al Qadsiah pelo Campeonato Saudita?

Você pode garantir ingressos para o próximo jogo do Campeonato Saudita entre Al-Nassr FC e Al Qadsiah por meio de canais oficiais e plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: O Al Nassr costuma disponibilizar ingressos para seus jogos no Al-Awwal Park (King Saud University Stadium) por meio de seus principais parceiros de venda e das plataformas oficiais do clube. Os programas de sócios frequentemente oferecem acesso antecipado antes da abertura das vendas ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a GrintaHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando as entradas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr FC x Al Qadsiah pelo Campeonato Saudita?

Os preços dos ingressos para o jogo do Campeonato Saudita entre Al-Nassr FC e Al Qadsiah variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Entradas comuns / setores padrão: Os preços vão de aproximadamente SAR 30 a SAR 90 para lugares com vista padrão ou nos setores superiores atrás dos gols.

Os preços vão de aproximadamente a para lugares com vista padrão ou nos setores superiores atrás dos gols. Assentos premium e nas laterais: Os lugares nas laterais, em setores intermediários e inferiores, geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600 .

Os lugares nas laterais, em setores intermediários e inferiores, geralmente custam entre e . Pacotes VIP e de hospitalidade: Pacotes exclusivos com acesso a lounges premium, alimentação e vista para o campo começam em torno de SAR 500 e podem ultrapassar SAR 1.500, dependendo da categoria.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos pelos canais oficiais do clube se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Atrás dos gols / setor superior: Lugares nos setores superiores ou atrás dos gols geralmente custam a partir de SAR 180 a SAR 260 .

Lugares nos setores superiores ou atrás dos gols geralmente custam a partir de . Lateral inferior: Os melhores lugares nos setores inferiores das laterais geralmente custam de SAR 375 a SAR 940 .

Os melhores lugares nos setores inferiores das laterais geralmente custam de . Lounges VIP e hospitalidade: Pacotes de luxo com acesso a lounges, estacionamento e serviços de hospitalidade no dia do jogo podem custar de SAR 3.750 a mais de SAR 5.200.

Al Nassr FC x Al Qadsiah pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al Qadsiah

O Al Nassr chega a este jogo com resultados recentes variados: venceu três das últimas cinco partidas em todas as competições, empatou uma e perdeu outra. Na partida mais recente, venceu o Neftchi Fargona por 3 a 1 na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes disso, havia derrotado o Al Diriyah por 3 a 0 no campeonato, embora a derrota por 4 a 0 para o Al-Ain em uma competição continental, no início de setembro, ainda seja motivo de preocupação. Nas últimas cinco partidas, o Al Nassr marcou 10 gols e sofreu sete.

O Al Qadsiah também venceu três das últimas cinco partidas, com um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Pakhtakor Tashkent na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes disso, goleou o Al Kholood por 5 a 0 no campeonato. A equipe de Rodgers marcou 12 gols nas últimas cinco partidas e sofreu oito.

Al Nassr FC x Al Qadsiah: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 3 de maio de 2026, quando o Al Qadsiah venceu o Al Nassr por 3 a 1 em casa, pelo Campeonato Saudita. O Al Qadsiah venceu três dos últimos cinco confrontos, enquanto o Al Nassr conquistou uma vitória, por 2 a 1 fora de casa em 8 de janeiro de 2026, e uma partida terminou com derrota do Al Nassr por 1 a 0 em fevereiro de 2021. O Al Qadsiah tem o melhor retrospecto recente no confronto direto, com 10 gols marcados contra seis do Al Nassr nessas cinco partidas.