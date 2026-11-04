Torcedores de toda a região se preparam para um confronto emocionante entre Al Nassr e Al Kholood pela semifinal da Supercopa Saudita. A partida eliminatória acontece no domingo, 20 de dezembro de 2026, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait.
GOAL traz todos os detalhes para quem quer acompanhar o jogo no estádio. Saiba como garantir seu lugar agora e aproveitar os melhores preços disponíveis antes que os ingressos se esgotem.
Quando começa Al Nassr FC x Al Kholood pela Supercopa?
Al Nassr x Al Kholood começa às 20h, no horário local, no domingo, 20 de dezembro de 2026, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, na Cidade do Kuwait.
H2: Onde comprar ingressos para Al Nassr x Al Kholood?
A Webook é a plataforma oficial para a compra de ingressos da Supercopa Saudita. Comprar na venda geral oficial pela Webook é a principal forma de garantir ingressos originais pelos preços regulares para a partida no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad.
Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. Você pode consultar as categorias de assentos e garantir ingressos diretamente na GrintaHub.
Quanto custam os ingressos para Al Nassr x Al Kholood?
Há opções para todos os torcedores acompanharem a partida, e o ingresso mais barato oferece o melhor custo-benefício. Na Webook, plataforma oficial de venda, os preços começam em SAR 120, o que torna a compra antecipada a opção mais econômica para entrar no estádio.
GrintaHub é uma alternativa se os ingressos no site oficial estiverem esgotados. Nas plataformas de revenda, os preços começam em aproximadamente SAR 150, dependendo da categoria do ingresso e da demanda.
- Os preços na plataforma oficial Webook começam em SAR 120.
- Os preços dos ingressos na plataforma de revenda GrintaHub começam em SAR 150.
Al Nassr FC x Al Kholood pela Supercopa: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Nassr FC e Al Kholood
O Al Nassr venceu seus cinco jogos mais recentes em diferentes competições, com 18 gols marcados e oito sofridos no período. Na última partida, venceu o Pakhtakor Tashkent por 6 a 2 na Liga dos Campeões da Ásia Elite. Antes disso, derrotou o Al Kholood por 5 a 3 no Campeonato Saudita. A sequência também inclui vitórias sobre Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona, refletindo a regularidade ofensiva da equipe em competições nacionais e continentais.
O Al Kholood perdeu seus últimos cinco jogos, sem nenhuma vitória. A equipe foi derrotada por 5 a 3 pelo Al Nassr no campeonato e, depois, perdeu por 3 a 0 para o Al-Ettifaq e por 3 a 2 para o Al-Faisaly. Antes disso, havia sofrido uma derrota por 5 a 0 para o Al Qadsiah e outra por 2 a 0 para o Al Riyadh. Ao longo das cinco partidas, sofreu 13 gols e marcou apenas cinco.
Al Nassr FC x Al Kholood: histórico recente do confronto
Al Nassr e Al Kholood se enfrentaram pela última vez em 29 de outubro de 2026, pelo Campeonato Saudita, quando o Al Nassr venceu por 5 a 3 no Al-Awwal Park. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Al Nassr venceu quatro e empatou um. A única partida que não terminou com vitória do Al Nassr foi o empate por 3 a 3 no estádio do Al Kholood, em outubro de 2024. Nesses cinco jogos, o Al Nassr marcou 13 gols e sofreu seis.