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Campeonato Saudita
team-logoAl-Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl-Taawoun
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets
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Como comprar ingressos para Al Kholood x Al-Taawoun: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al-Taawoun

Al Kholood enfrenta o Al-Taawoun na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Kholood recebe o Al-Taawoun no Al-Hazem Club Stadium, em Ar Rass, reeditando um confronto com um tempero extra graças a Hattan Bahebri, que se juntou ao Al-Kholood vindo do Al-Taawoun no verão passado e prontamente deu a assistência para o gol da vitória contra seu ex-clube quando as equipes se enfrentaram em abril. O Al-Kholood teve uma temporada memorável em 2025/26, terminando em 13º na tabela, mas chegando à final da King's Cup, enquanto o Al-Taawoun garantiu um ótimo sexto lugar e a classificação continental via AFC Champions League Two.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al-Kholood Club x Al-Taawoun FC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

Como comprar ingressos para Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

A maneira mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Kholood Club x Al-Taawoun FC com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis pelo site da Saudi Pro League e pelo aplicativo WeBook, embora normalmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Com os dois clubes vindo de campanhas encorajadoras e um enredo real envolvendo o retorno de Bahebri para enfrentar seu antigo time, reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar.

Quanto custam os ingressos para Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
  • Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Kholood e Al-Taawoun

ALK

ALK - Sequência

ALA
E0-0
AHL
D3-0
ALF
E0-0
ITT
E1-1
JED
V0-5
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ALT

ALT - Sequência

AHL
D1-2
ALR
E1-1
ALH
D2-0
ALK
E0-0
DHA
V0-3
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al Kholood x Al-Taawoun: retrospecto recente do confronto

Confrontos

Al-KholoodEmpateAl-Taawoun
1
1
2
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
1
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

Classificação de Al Kholood e Al-Taawoun

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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