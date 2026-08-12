O Al-Kholood recebe o Al-Taawoun no Al-Hazem Club Stadium, em Ar Rass, reeditando um confronto com um tempero extra graças a Hattan Bahebri, que se juntou ao Al-Kholood vindo do Al-Taawoun no verão passado e prontamente deu a assistência para o gol da vitória contra seu ex-clube quando as equipes se enfrentaram em abril. O Al-Kholood teve uma temporada memorável em 2025/26, terminando em 13º na tabela, mas chegando à final da King's Cup, enquanto o Al-Taawoun garantiu um ótimo sexto lugar e a classificação continental via AFC Champions League Two.

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Quando será o pontapé inicial de Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

Campeonato Saudita - Rodada 2 22 de ago. de 2026 - 12:10 King Abdullah Stadium, Buraydah

Como comprar ingressos para Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

A maneira mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Kholood Club x Al-Taawoun FC com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis pelo site da Saudi Pro League e pelo aplicativo WeBook, embora normalmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Com os dois clubes vindo de campanhas encorajadoras e um enredo real envolvendo o retorno de Bahebri para enfrentar seu antigo time, reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma sensata de garantir seu lugar.

Quanto custam os ingressos para Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

Os ingressos de entrada geral para partidas padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.

As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.

As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Kholood e Al-Taawoun

Al Kholood x Al-Taawoun: retrospecto recente do confronto

Classificação de Al Kholood e Al-Taawoun



