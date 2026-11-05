Como comprar ingressos para Al Kholood x Al Hilal: preços para o jogo da Liga Saudita, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Al Kholood recebe o Al Hilal na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio King Abdullah, em Buraydah.

No primeiro confronto entre as equipes, em outubro de 2025, o NEOM SC conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 fora de casa, no estádio do Al-Kholood. O Al-Kholood reagiu no jogo de volta, em fevereiro de 2026, e devolveu o resultado com uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa, em Tabuk.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Kholood x Al Hilal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Kholood x Al Hilal pela Liga Saudita?

Al Kholood x Al Hilal será disputado no Estádio King Abdullah, em Buraydah, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Como comprar ingressos para Al Kholood x Al Hilal pela Liga Saudita?

Com base nas informações de venda de ingressos para a próxima partida, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Kholood x Al Hilal:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Os ingressos para jogos em casa geralmente são disponibilizados diretamente pelo clube mandante, seja o Al Kholood ou o Al Hilal, dependendo de qual estádio recebe a partida, por meio de suas plataformas oficiais de venda ou de parceiros regionais designados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Kholood x Al Hilal pela Liga Saudita?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o jogo da Liga Saudita entre Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Custam a partir de cerca de 35 SAR a 50 SAR para jogos regulares da liga.

Custam a partir de cerca de para jogos regulares da liga. Assentos laterais e por categoria: Geralmente custam entre 100 SAR e 250 SAR .

Geralmente custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade: Custam de 500 SAR a mais de 1.500 SAR para jogos de maior destaque.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: Custam a partir de cerca de 180 SAR a 400 SAR .

Custam a partir de cerca de . Assentos premium e nas laterais do campo na revenda: Custam a partir de cerca de 450 SAR a 900 SAR .

Custam a partir de cerca de . Pacotes VIP e premium na revenda: Custam a partir de cerca de 1.500 SAR, dependendo da proximidade da data do jogo no momento da compra.

Al Kholood x Al Hilal pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Kholood e Al Hilal

O Al Kholood perdeu quatro dos últimos cinco jogos na Liga Saudita. Sua única vitória nessa sequência foi por 2 a 1 sobre o Al Shabab, em setembro. A equipe perdeu por 5 a 0 para o Al Qadsiah, por 3 a 2 para o Al Faisaly, por 3 a 0 para o Al Riyadh e por 3 a 0 para o Al-Ettifaq, sofrendo 13 gols nessas quatro derrotas.

O Al Hilal venceu seus últimos cinco jogos, entre partidas da Liga Saudita e da Liga dos Campeões da AFC Elite. Os resultados foram: vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Al Qadsiah pela liga, vitória por 1 a 0 sobre o Al Hazem, vitória por 2 a 0 sobre o Al-Sadd pela Liga dos Campeões da AFC Elite, vitória por 3 a 2 sobre o Al Ittihad pela liga e vitória por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa pela Liga dos Campeões. O Al Hilal marcou 11 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Al Kholood x Al Hilal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes foi pela Copa do Rei, em maio de 2026, quando o Al Hilal venceu por 2 a 1 no Estádio King Abdullah. Nos últimos cinco confrontos, considerando todas as competições, o Al Hilal venceu quatro vezes, enquanto o Al Kholood ainda não conquistou nenhuma vitória nessa sequência. A maior vitória do Al Hilal nesses jogos foi por 6 a 0 em casa, pela liga, em abril de 2026. Ao todo, a equipe marcou 16 gols, contra cinco do Al Kholood, nessas cinco partidas.