O Al Kholood recebe o Al Hilal na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Rei Abdullah, em Buraydah.

No primeiro confronto entre os dois, em outubro de 2025, o NEOM SC conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 fora de casa, no estádio do Al Kholood. O Al Kholood deu o troco no jogo de volta, em fevereiro de 2026, com uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa, em Tabuk.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Kholood x Al Hilal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Al Kholood x Al Hilal pelo Campeonato Saudita?

Al Kholood x Al Hilal será disputado no Estádio Rei Abdullah, em Buraydah, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 11 de dez. de 2026 - 09:50 King Abdullah Stadium, Buraydah

Como comprar ingressos para Al Kholood x Al Hilal pelo Campeonato Saudita?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para a partida, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Kholood x Al Hilal:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Os ingressos para jogos em casa geralmente são disponibilizados diretamente pelo clube mandante, seja o Al Kholood ou o Al Hilal, dependendo do estádio que receberá a partida, por meio de seus canais oficiais de venda ou de parceiros regionais designados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Kholood x Al Hilal pelo Campeonato Saudita?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Al Ahli pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Os preços começam na faixa de 35 SAR a 50 SAR para jogos regulares do campeonato.

Os preços começam na faixa de para jogos regulares do campeonato. Assentos nas laterais do campo e por categoria: Os preços geralmente variam de 100 SAR a 250 SAR .

Os preços geralmente variam de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços vão de 500 SAR a mais de 1.500 SAR para jogos de grande destaque.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: Começam na faixa de 180 SAR a 400 SAR .

Começam na faixa de . Assentos premium e nas laterais do campo na revenda: Começam na faixa de 450 SAR a 900 SAR .

Começam na faixa de . Pacotes VIP e premium na revenda: Começam em cerca de 1.500 SAR, dependendo da proximidade da data do jogo no momento da compra.

Al Kholood x Al Hilal pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Kholood e Al Hilal

O Al Kholood perdeu quatro de seus últimos cinco jogos pelo Campeonato Saudita. Sua única vitória nessa sequência foi por 2 a 1 sobre o Al Shabab, em setembro. O time perdeu por 5 a 0 para o Al Qadsiah, 3 a 2 para o Al Faisaly, 3 a 0 para o Al Riyadh e 3 a 0 para o Al Ettifaq, sofrendo 13 gols nessas quatro derrotas.

O Al Hilal venceu seus cinco jogos mais recentes, entre o Campeonato Saudita e a Champions League Elite da AFC. Os resultados foram: vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Al Qadsiah pelo campeonato, vitória por 1 a 0 sobre o Al Hazem, vitória por 2 a 0 sobre o Al Sadd pela Champions League Elite da AFC, vitória por 3 a 2 sobre o Al Ittihad pelo campeonato e vitória por 2 a 1 sobre o Al Gharafa pela Champions League. O Al Hilal marcou 11 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Al Kholood x Al Hilal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa do Rei, em maio de 2026, quando o Al Hilal venceu por 2 a 1 no Estádio Rei Abdullah. Nos últimos cinco confrontos, considerando todas as competições, o Al Hilal venceu quatro vezes, enquanto o Al Kholood ainda não conquistou nenhuma vitória nessa sequência. A maior vitória do Al Hilal nesse período foi por 6 a 0 em casa, pelo campeonato, em abril de 2026. Nesses cinco jogos, o Al Hilal marcou 16 gols, contra cinco do Al Kholood.