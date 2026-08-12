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Campeonato Saudita
team-logoAl-Khaleej
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl-Shabab
Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets
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Como comprar ingressos para Al Khaleej x Al Shabab: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al-Shabab

Al Khaleej enfrenta o Al Shabab na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Khaleej recebe o Al-Shabab no Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, em Dammam, reeditando um confronto que o Al-Khaleej venceu por 1 a 0 na última vez em que as equipes se enfrentaram, em janeiro. O Al-Khaleej fez uma sólida campanha em 2025/26 sob o comando de Georgios Donis, terminando em oitavo lugar, com Joshua King sendo decisivo para levá-lo a uma posição na metade de cima da tabela, enquanto o Al-Shabab teve uma temporada de contrastes sob Imanol Alguacil, chegando à final da Gulf Club Champions League como vice-campeão, apesar de uma campanha de meio de tabela no cenário doméstico.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Khaleej Club x Al-Shabab FC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Khaleej x Al Shabab pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Khaleej x Al Shabab pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Khaleej Club x Al-Shabab FC, com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu assento sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis pelo site da Saudi Pro League e pelos canais de cada clube, embora normalmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Dada a reputação crescente do Al-Shabab sob o comando de Alguacil e o progresso constante do próprio Al-Khaleej, reservar cedo pela Ticomboé uma forma sensata de garantir o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al Khaleej x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e laterais de assentos geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar cedo pela Ticomboé a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Khaleej x Al Shabab pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Khaleej e Al Shabab

ALK

ALK - Sequência

ALI
D0-5
ALA
D3-1
AHL
D1-4
ALT
E0-0
ALA
D2-0
Gol marcado (sofrido)
2/14
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALS

ALS - Sequência

NEO
D2-1
ITT
V3-2
ANA
D1-0
ALQ
D1-3
ALW
D3-2
Gol marcado (sofrido)
7/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Khaleej x Al Shabab: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-KhaleejEmpateAl-Shabab
1
2
2
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
4
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
5
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
0
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Al Khaleej x Al Shabab

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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