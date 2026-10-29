O Al Khaleej recebe o Al Ittihad na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam.

O histórico de confrontos mostra que o Al-Ahli tradicionalmente leva vantagem sobre o Al-Faisaly, embora os placares costumem ser apertados. Nos encontros mais recentes pelo campeonato antes da passagem do Al-Faisaly por uma divisão inferior, os jogos entre as duas equipes frequentemente foram disputados e tiveram muitos gols.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Khaleej x Al Ittihad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Al Khaleej x Al Ittihad pelo Campeonato Saudita?

Al Khaleej x Al Ittihad acontece na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam.

Campeonato Saudita - Rodada 14 20 de nov. de 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Khaleej x Al Ittihad pelo Campeonato Saudita?

Para comprar ingressos para o próximo jogo do Campeonato Saudita entre Al Khaleej e Al Ittihad, há algumas opções principais, dependendo da sua preferência pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar os canais ou sites oficiais de venda de ingressos do mandante, o Al Khaleej, já que os ingressos para a partida geralmente são disponibilizados diretamente pelo clube mais perto da data do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a GrintaHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Khaleej x Al Ittihad pelo Campeonato Saudita?

Os preços dos ingressos para o jogo do Campeonato Saudita entre Al Khaleej e Al Ittihad variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais de venda primária ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Categoria 4 / Atrás dos gols (setores superior e inferior): 30 a 50 SAR

30 a 50 SAR Categoria 3 / Arquibancadas de canto: 50 a 75 SAR

50 a 75 SAR Categoria 2 e categoria 1 / Lateral e setor central inferior: 90 a 150 SAR

90 a 150 SAR Hospitalidade premium e VIP: 300 a 500 SAR ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a GrintaHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores superiores / Ingressos comuns / Nível 300: 170 a 350 SAR

170 a 350 SAR Categoria 2 / Nível 200: 350 a 600 SAR

350 a 600 SAR Categoria 1 / Setor central privilegiado / Nível 100: 600 a 950 SAR

600 a 950 SAR Revenda de ingressos VIP e com acesso a lounges: a partir de 1.000 SAR, dependendo da disponibilidade dos pacotes

Al Khaleej x Al Ittihad pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Khaleej e Al Ittihad

O Al Khaleej chega a esta partida com uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Saudita. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Al-Fayha, que encerrou uma sequência que incluía empates consecutivos com Al-Ettifaq e Al Nassr, além de um 0 a 0 com o Al Riyadh. A única derrota nesse período foi para o Neom, por 3 a 0. Nos cinco jogos, o Al Khaleej marcou quatro gols e sofreu quatro, números que apontam para uma equipe difícil de ser superada, mas que tem encontrado dificuldades para manter uma produção ofensiva constante.

Os últimos cinco jogos do Al Ittihad mostram um cenário mais instável, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Al-Faisaly por 3 a 1 e o Al-Fayha por 2 a 1 no início da sequência, mas seu desempenho caiu desde então. Depois de empatar em 1 a 1 com o Al-Shamal pela Liga dos Campeões da AFC Elite, perdeu por 3 a 2 para o Al Hilal no campeonato e por 2 a 1 para o Shabab Al-Ahli Dubai em competição continental. O Al Ittihad marcou oito gols em cinco jogos, mas sofreu sete, o que indica uma defesa vulnerável que o Al Khaleej tentará explorar.

Al Khaleej x Al Ittihad: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Al Ittihad por 1 a 0 sobre o Al Khaleej, em casa, pelo Campeonato Saudita, em fevereiro de 2026. Antes disso, as equipes protagonizaram um empate por 4 a 4 no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, os resultados foram apertados, com uma pequena vantagem para o Al Ittihad. O Al Khaleej, porém, mostrou que é capaz de somar pontos contra o adversário, com dois empates, incluindo aquela extraordinária partida de oito gols.