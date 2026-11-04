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Como comprar ingressos para Al Jabalain x Al Ittihad: preços da Copa do Rei, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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King Cup
Al Jabalain
Al-Ittihad

Al Jabalain enfrenta o Al Ittihad na Copa do Rei. Saiba como garantir seus ingressos

A Copa do Rei esquenta com o Al Jabalain recebendo o gigante saudita Al Ittihad nas oitavas de final, no Estádio Prince Abdul Aziz bin Musaed, em Ha'il. Os jogos eliminatórios sempre reservam muita emoção, e este confronto coloca uma equipe da casa determinada diante de um dos clubes mais vitoriosos do país.

A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre os ingressos e mostra como garanti-los agora.

Quando começa Al Jabalain x Al Ittihad pela Copa do Rei?

Al Jabalain x Al Ittihad é um jogo da Copa do Rei programado para o Estádio Prince Abdul Aziz bin Musa'ed.

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King Cup - 1/8

Onde comprar ingressos para Al Jabalain x Al Ittihad?

Os ingressos oficiais para os jogos da Copa do Rei são vendidos principalmente por plataformas oficiais de venda de ingressos esportivos da Arábia Saudita, como a Webook, e pelos canais de bilheteria indicados pelo clube mandante. Os torcedores devem consultar primeiro essas plataformas durante as fases de pré-venda e venda geral para garantir ingressos diretamente pelo preço oficial.

As principais informações da partida são:

  • Jogo: Al Jabalain x Al Ittihad
  • Competição: oitavas de final da Copa do Rei
  • Data: segunda-feira, 30 de novembro de 2026
  • Início: 16h25, horário da Arábia Saudita
  • Local: Estádio Prince Abdul Aziz bin Musaed, Ha'il, Arábia Saudita

GrintaHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Plataformas alternativas oferecem aos torcedores uma maneira confiável de encontrar o ingresso mais barato quando a cota oficial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Al Jabalain x Al Ittihad?

Os preços na plataforma oficial começam em torno de 30 a 50 SAR para ingressos comuns, tornando as primeiras fases da Copa do Rei bastante acessíveis aos torcedores.

No mercado secundário, em plataformas como a GrintaHub, os preços começam em aproximadamente 80 SAR, oferecendo aos torcedores outra forma de conseguir o ingresso mais barato disponível caso a cota oficial se esgote.

Al Jabalain x Al Ittihad pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Jabalain e Al Ittihad

O Al Jabalain venceu duas, perdeu duas e empatou uma de suas últimas cinco partidas na Copa do Rei. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Al-Ettifaq, adversário que também venceu por 3 a 1 anteriormente na série de dados. Suas duas derrotas foram contra o Al Fateh FC, incluindo uma por 2 a 1, e um empate por 1 a 1 com o Al-Raed, registrado como derrota nos pênaltis. Nas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu quatro.

O Al Ittihad venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 1 para o Al-Ain na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes disso, venceu o Al Diriyah por 2 a 0 e o Al-Ettifaq por 4 a 1 na Liga Saudita, além de superar o Neftchi Fargona por 2 a 1 fora de casa em uma competição continental. Também empatou por 1 a 1 com o Abha na liga. Nas cinco partidas, o Al Ittihad marcou nove gols e sofreu sete.

ALJ

ALJ - Sequência

ALF
V2-0
ALI
V3-1
ALR
D1-1
ALF
D1-2
ALI
V1-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ITT

ITT - Sequência

ALI
V1-4
DIR
V2-0
NEF
V1-2
ABH
E1-1
ALA
D1-4
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Jabalain x Al Ittihad: histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis no momento sobre os últimos cinco confrontos entre Al Jabalain e Al Ittihad. Mais detalhes serão acrescentados quando os registros forem confirmados.

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