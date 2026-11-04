A Copa do Rei esquenta com o Al Jabalain recebendo o gigante saudita Al Ittihad nas oitavas de final, no Estádio Prince Abdul Aziz bin Musaed, em Ha'il. Os jogos eliminatórios sempre reservam muita emoção, e este confronto coloca uma equipe da casa determinada diante de um dos clubes mais vitoriosos do país.
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Quando começa Al Jabalain x Al Ittihad pela Copa do Rei?
Al Jabalain x Al Ittihad é um jogo da Copa do Rei programado para o Estádio Prince Abdul Aziz bin Musa'ed.
Onde comprar ingressos para Al Jabalain x Al Ittihad?
Os ingressos oficiais para os jogos da Copa do Rei são vendidos principalmente por plataformas oficiais de venda de ingressos esportivos da Arábia Saudita, como a Webook, e pelos canais de bilheteria indicados pelo clube mandante. Os torcedores devem consultar primeiro essas plataformas durante as fases de pré-venda e venda geral para garantir ingressos diretamente pelo preço oficial.
As principais informações da partida são:
- Jogo: Al Jabalain x Al Ittihad
- Competição: oitavas de final da Copa do Rei
- Data: segunda-feira, 30 de novembro de 2026
- Início: 16h25, horário da Arábia Saudita
- Local: Estádio Prince Abdul Aziz bin Musaed, Ha'il, Arábia Saudita
GrintaHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Plataformas alternativas oferecem aos torcedores uma maneira confiável de encontrar o ingresso mais barato quando a cota oficial se esgota.
Quanto custam os ingressos para Al Jabalain x Al Ittihad?
Os preços na plataforma oficial começam em torno de 30 a 50 SAR para ingressos comuns, tornando as primeiras fases da Copa do Rei bastante acessíveis aos torcedores.
No mercado secundário, em plataformas como a GrintaHub, os preços começam em aproximadamente 80 SAR, oferecendo aos torcedores outra forma de conseguir o ingresso mais barato disponível caso a cota oficial se esgote.
Al Jabalain x Al Ittihad pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Jabalain e Al Ittihad
O Al Jabalain venceu duas, perdeu duas e empatou uma de suas últimas cinco partidas na Copa do Rei. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Al-Ettifaq, adversário que também venceu por 3 a 1 anteriormente na série de dados. Suas duas derrotas foram contra o Al Fateh FC, incluindo uma por 2 a 1, e um empate por 1 a 1 com o Al-Raed, registrado como derrota nos pênaltis. Nas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu quatro.
O Al Ittihad venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 1 para o Al-Ain na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes disso, venceu o Al Diriyah por 2 a 0 e o Al-Ettifaq por 4 a 1 na Liga Saudita, além de superar o Neftchi Fargona por 2 a 1 fora de casa em uma competição continental. Também empatou por 1 a 1 com o Abha na liga. Nas cinco partidas, o Al Ittihad marcou nove gols e sofreu sete.
Al Jabalain x Al Ittihad: histórico recente de confrontos
Não há dados disponíveis no momento sobre os últimos cinco confrontos entre Al Jabalain e Al Ittihad. Mais detalhes serão acrescentados quando os registros forem confirmados.