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Liga dos Campeões da Ásia
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Como comprar ingressos para Al Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC: preços da Liga dos Campeões da AFC Elite, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Liga dos Campeões da Ásia
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Shabab Al-Ahli Dubai FC

O Al Ittihad enfrenta o Shabab Al-Ahli Dubai FC na Liga dos Campeões de Elite da AFC. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga dos Campeões da AFC Elite terá um confronto de peso entre clubes do Golfo: o gigante saudita Al Ittihad recebe o Shabab Al Ahli, potência dos Emirados Árabes Unidos, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

A GOAL traz todos os detalhes para você comprar ingressos e garantir seu lugar nas arquibancadas.

Quando começa Al Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a conferir mais perto do início do jogo para saber quais canais de TV e plataformas de streaming foram confirmados.

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2

Onde comprar ingressos para Al Ittihad x Shabab Al Ahli?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pela plataforma anfitriã Webook.com. Os torcedores podem se cadastrar e comprar ingressos comuns pelo portal oficial assim que as vendas ao público começarem.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a GrintaHub é uma alternativa. A plataforma de revenda oferece opções aos torcedores que procuram lugares após o esgotamento dos ingressos da venda inicial.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Shabab Al Ahli?

Os ingressos comuns na plataforma oficial de vendas custam a partir de SAR 30, enquanto os lugares de categorias superiores, mais próximos do campo, chegam a faixas de preço mais altas.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços começam em torno de SAR 100, dependendo da categoria do lugar e da demanda no momento.

Al Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Shabab Al-Ahli Dubai FC

O Al Ittihad registrou três vitórias, um empate e mais um empate nos últimos cinco jogos, sem perder nenhum. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Al-Shamal pela Liga dos Campeões da AFC Elite, e a equipe também empatou em 0 a 0 com o Al Fateh. As três vitórias incluem um triunfo por 2 a 1 sobre o Al Nassr e uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Al-Faisaly. Nesses cinco jogos, a equipe marcou sete gols e sofreu três.

O Shabab Al-Ahli Dubai FC venceu três de seus últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Tractor pela Liga dos Campeões da AFC Elite. Nesse período, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Al-Jazira, mas as duas vitórias consecutivas anteriores, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Al-Dhafra, mostram que é capaz de emendar bons resultados.

ITT

ITT - Sequência

ALN
V2-1
ALF
V2-1
AFS
V1-3
ALS
E1-1
HIL
D3-2
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ALA

ALA - Sequência

ALD
V2-0
ALW
V0-1
ALJ
D1-3
UFC
E1-1
TRA
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC: retrospecto recente do confronto

O único encontro registrado entre as duas equipes neste conjunto de dados ocorreu pela Liga dos Campeões da AFC Elite em 30 de setembro de 2025, quando o Shabab Al-Ahli Dubai FC venceu o Al Ittihad fora de casa por 1 a 0. O resultado dá ao clube de Dubai vantagem no retrospecto recente, embora o número limitado de partidas dificulte uma análise do próximo confronto com base apenas no histórico entre as equipes.

Confrontos

Al-IttihadEmpateShabab Al-Ahli Dubai FC
0
0
1
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
FJ
0Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1



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