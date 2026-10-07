A AFC Champions League Elite apresenta um confronto de peso do Golfo, com o gigante saudita Al Ittihad recebendo a potência dos Emirados Árabes Unidos Shabab Al Ahli no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

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Quando será o pontapé inicial de Al Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela AFC Champions League Elite?

As informações oficiais de transmissão para esta partida não estão disponíveis no momento. Volte mais perto do pontapé inicial para conferir os detalhes confirmados de canal de TV e transmissão ao vivo.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 14:15

Onde comprar ingressos para Al Ittihad x Shabab Al Ahli?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pela plataforma anfitriã Webook.com. Os torcedores podem se cadastrar e comprar entradas de admissão geral pelo portal oficial assim que as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos listados no site oficial estiverem esgotados, GrintaHub é o caminho. O mercado secundário oferece opções para torcedores que buscam lugares depois que a carga inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Shabab Al Ahli?

Os ingressos padrão de admissão geral na plataforma oficial de vendas começam em SAR 30, com os lugares de categorias superiores mais próximos ao gramado alcançando faixas de preço mais altas.

Em mercados secundários como GrintaHub, os preços dos ingressos começam em cerca de SAR 100, dependendo da categoria do assento e da demanda em tempo real.

Al Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela AFC Champions League Elite: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Ittihad e Shabab Al-Ahli Dubai FC

O Al Ittihad registrou três vitórias, um empate e um empate em seus últimos cinco jogos, sem perder nenhum. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Al-Shamal na AFC Champions League Elite, e a equipe também empatou em 0 a 0 com o Al Fateh. As três vitórias incluem um triunfo por 2 a 1 sobre o Al Nassr e uma vitória fora de casa por 1 a 3 sobre o Al-Faisaly, com o time marcando sete gols e sofrendo três nesses cinco jogos.

O Shabab Al-Ahli Dubai FC venceu três de seus últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Tractor na AFC Champions League Elite. A equipe sofreu uma derrota por 1 a 3 para o Al-Jazira nesse período, embora duas vitórias seguidas antes disso, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Al-Dhafra, mostrem que o time é capaz de embalar resultados positivos.

Al Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC: retrospecto recente do confronto direto

O único encontro registrado entre os dois times neste conjunto de dados aconteceu na AFC Champions League Elite em 30 de setembro de 2025, quando o Shabab Al-Ahli Dubai FC venceu por 1 a 0 fora de casa contra o Al Ittihad. Esse resultado dá ao clube de Dubai a vantagem no histórico recente entre os dois, embora a amostra limitada faça com que seja difícil tirar conclusões sobre o próximo confronto com base apenas no retrospecto direto.







