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Liga dos Campeões da Ásia
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Como comprar ingressos para Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent: preços, informações sobre o jogo da Liga dos Campeões da AFC Elite, vendas de última hora e mais

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O Al Ittihad enfrenta o Pakhtakor Tashkent na Liga dos Campeões de Elite da AFC. Saiba como garantir seus ingressos.

O Al Ittihad recebe o Pakhtakor em um aguardado confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite em 23 de novembro de 2026. O duelo imperdível da fase de grupos será disputado no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços dos ingressos. Confira como garantir o seu lugar agora mesmo e apoiar seu time de perto.

Quando será Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Al Ittihad x Pakhtakor será disputado na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, com início previsto para as 22h15, no horário da Arábia Saudita, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5

Onde comprar ingressos para Al Ittihad x Pakhtakor?

A melhor maneira de garantir seu lugar é pelos canais oficiais de venda de ingressos do clube e do torneio, como a plataforma Webook. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro os canais oficiais, à medida que novos lotes forem disponibilizados antes do dia da partida.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. É possível consultar os lugares disponíveis e comprar ingressos para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite na página dedicada à partida na Grintahub.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Pakhtakor?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a principal preocupação tanto dos torcedores que viajam quanto dos locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida começam em SAR 15 e, em geral, chegam a SAR 150 para lugares no anel inferior.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os preços começam em aproximadamente SAR 75 para ingressos de acesso geral. Comprar com antecedência é a melhor forma de garantir o menor preço antes que a procura aumente perto do dia da partida.

Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Pakhtakor Tashkent

O Al Ittihad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 1 em casa para o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes disso, venceu o Al-Ettifaq por 4 a 1 e o Al Diriyah por 2 a 0 no Campeonato Saudita, além de superar o Neftchi Fargona por 2 a 1 fora de casa em uma competição continental. Nessas cinco partidas, marcou nove gols e sofreu dez.

O Pakhtakor venceu duas e perdeu três das últimas cinco partidas, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Kokand 1912 no Campeonato Uzbeque, mas, antes disso, sofreu uma goleada por 6 a 2 para o Al Nassr na Liga dos Campeões da AFC Elite. Também perdeu por 1 a 0 para o Al Quwa Al Jawiya em uma competição continental. Nessas cinco partidas, a equipe uzbeque marcou sete gols e sofreu onze.

ITT

ITT - Sequência

ALI
V1-4
DIR
V2-0
NEF
V1-2
ABH
E1-1
ALA
D1-4
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PAT

PAT - Sequência

NEF
D1-3
ALQ
D1-0
XOR
V0-1
ALN
D2-6
KOK
V3-1
Gol marcado (sofrido)
7/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2012, quando o Pakhtakor recebeu o Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC Elite e perdeu por 2 a 1. No jogo anterior entre eles naquela temporada, o Al Ittihad venceu por 4 a 0 em casa. Nos quatro confrontos registrados, o Al Ittihad soma três vitórias e um empate, enquanto o Pakhtakor ainda não venceu a equipe saudita.

Confrontos

Al-IttihadEmpatePakhtakor Tashkent
3
1
0
Liga dos Campeões da Ásia
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
11Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols3/4
Ambas as equipes marcaram2/4

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