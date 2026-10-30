A Liga dos Campeões da AFC Elite está de volta com um duelo de peso pela quinta rodada: o Al Ittihad recebe o campeão uzbeque Pakhtakor na King Abdullah Sports City, em Jeddah, na segunda-feira, 23 de novembro de 2026.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre horários, plataformas de venda e faixas de preço para você garantir seu ingresso agora mesmo.

Quando começa Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 23 de nov. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Ittihad x Pakhtakor?

Os ingressos para os jogos do Al Ittihad em casa são distribuídos oficialmente pela plataforma de venda do clube, operada pela Webook e acessível pelo site oficial da Webook e pelo aplicativo Al Ittihad Tickets. Quem tem ingresso para a temporada recebe acesso prioritário à compra. Depois, os ingressos avulsos restantes são colocados à venda para o público geral.

Se os ingressos se esgotarem na bilheteria oficial, plataformas secundárias oferecem outra opção de compra. A plataforma de revenda Ticombo é uma alternativa caso as opções no site oficial estejam esgotadas.

Passo a passo para garantir seu lugar:

Acesse a plataforma oficial Webook ou abra o aplicativo Al Ittihad Tickets. Procure Al Ittihad x Pakhtakor entre os eventos da Liga dos Campeões da AFC Elite. Escolha o setor de arquibancada desejado e a quantidade de lugares. Preencha os dados da compra e efetue o pagamento em SAR. Se os ingressos da venda oficial estiverem esgotados, acesse diretamente a Ticombo para consultar as opções de revenda ainda disponíveis.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Pakhtakor?

Na plataforma oficial Webook, os ingressos comuns começam em 30 SAR para lugares atrás do gol no anel superior. Os preços dos setores centrais no anel inferior chegam a 150 SAR, dependendo da categoria escolhida.

No mercado secundário, os preços na Ticombo começam em aproximadamente 1.340 SAR (cerca de 357 USD) para lugares no anel superior atrás do gol. Os valores sobem para os lugares no anel inferior ao longo da lateral do campo à medida que o dia do jogo se aproxima.

Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Pakhtakor Tashkent

O Al Ittihad registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1-2 sobre o Neftchi Fargona, pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em 26 de outubro. A equipe também venceu o Al-Ettifaq por 1-4 na Liga Saudita. Suas duas derrotas foram para o Shabab Al-Ahli Dubai FC e o Al Hilal, esta última por 3-2. Nessas cinco partidas, o Ittihad marcou dez gols e sofreu oito, números que refletem uma equipe ofensiva, mas que deixa espaços na defesa.

O Pakhtakor Tashkent venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 1-0 para o Al Quwa Al Jawiya, pela Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe também perdeu por 1-3 para o Neftchi Fargona no Campeonato Uzbeque. Seu melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 3-1 sobre o Bunyodkor Tashkent. O Pakhtakor marcou seis gols e sofreu seis nos cinco jogos.

Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 2 de maio de 2012, quando o Pakhtakor Tashkent recebeu o Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC Elite e perdeu por 1-2. Nos quatro confrontos diretos registrados, todos disputados pela Liga dos Campeões da AFC Elite em 2009 e 2012, o Al Ittihad venceu três, e uma partida terminou empatada. O Al Ittihad marcou dez gols nesses quatro jogos, contra três do Pakhtakor.