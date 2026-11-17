O Al Ittihad recebe o Pakhtakor para um confronto muito aguardado pela Liga dos Campeões da AFC Elite em 23 de novembro de 2026. O encontro da fase de grupos será disputado no King Abdullah Sports City, em Jidá.

A GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços. Confira como garantir seus ingressos agora e apoiar seu time favorito no estádio.

Quando começa Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Al Ittihad x Pakhtakor será disputado na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, com início previsto para as 22h15, no horário da Arábia Saudita, no King Abdullah Sports City, em Jidá.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 23 de nov. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Ittihad x Pakhtakor?

A melhor opção para garantir seu lugar é recorrer aos canais oficiais de venda de ingressos do clube e da competição, como a plataforma Webook. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro os canais oficiais, à medida que novos lotes forem disponibilizados antes do dia do jogo.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, uma alternativa é a plataforma de revenda Grintahub. Na página dedicada aos ingressos para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite, você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Pakhtakor?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam para o jogo quanto dos locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida custam a partir de SAR 15 e, em geral, chegam a SAR 150 para lugares no anel inferior.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os preços começam em aproximadamente SAR 75 para ingressos de acesso geral. Comprar com antecedência é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente perto do dia do jogo.

Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Pakhtakor Tashkent

O Al Ittihad registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 1 em casa para o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes disso, venceu o Al-Ettifaq por 4 a 1 e o Al Diriyah por 2 a 0 na Liga Saudita, além de ganhar do Neftchi Fargona por 2 a 1 fora de casa em competição continental. Nessas cinco partidas, marcou nove gols e sofreu dez.

O Pakhtakor venceu duas e perdeu três das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Kokand 1912 na Liga Uzbeque, mas, antes disso, sofreu uma derrota por 6 a 2 para o Al Nassr na Liga dos Campeões da AFC Elite. Também perdeu por 1 a 0 para o Al Quwa Al Jawiya em competição continental. Em cinco partidas, a equipe uzbeque marcou sete gols e sofreu onze.

Al Ittihad x Pakhtakor Tashkent: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2012, quando o Pakhtakor recebeu o Al Ittihad pela Liga dos Campeões da AFC Elite e perdeu por 2 a 1. No jogo anterior entre elas naquela temporada, o Al Ittihad venceu por 4 a 0 em casa. Nas quatro partidas registradas entre as equipes, o Al Ittihad venceu três vezes e houve um empate. O Pakhtakor ainda não derrotou a equipe saudita.