Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Saudita
team-logoAl-Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoNeom SC
Book Al Ittihad vs Neom SC Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Neom SC: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Al-Ittihad
Neom SC
Campeonato Saudita

O Al Ittihad enfrenta o Neom SC na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

Al Ittihad enfrenta o Neom SC na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

O NEOM SC viaja para Jeddah com o objetivo de repetir o sucesso do encontro anterior, uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Al-Ittihad no mesmo local, em abril de 2026. Os confrontos históricos entre os dois times têm sido marcados por muitos gols, com média de 5,5 por partida.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Ittihad x Neom SC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Ittihad x Neom SC pela Saudi Pro League?

Al Ittihad x Neom SC acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na quinta-feira, 5 de novembro de 2026.

crest
Campeonato Saudita - Rodada 13
King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Neom SC pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para a próxima partida da Saudi Pro League entre Al Ittihad e Neom SC, marcada para 5 de novembro de 2026 no King Abdullah Sports City, em Jeddah, você pode explorar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do clube: As partidas da Saudi Pro League distribuem ingressos principalmente por meio de parceiros de bilheteria autorizados e plataformas oficiais dos clubes, atuando como fornecedora oficial de plataforma de bilheteria e revenda na região.

2. Plataformas secundárias de ingressos

  • Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, os ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub. Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Neom SC pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Neom SC pela Saudi Pro League dependem de a compra ser feita por plataformas oficiais ou mercados secundários de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Admissão geral / atrás do gol: SAR 30 a SAR 50
  • Categoria 2 / cantos e laterais superiores: SAR 60 a SAR 90
  • Categoria 1 / setor principal inferior: SAR 100 a SAR 150
  • VIP e hospitalidade premium: SAR 250 a SAR 500+

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a GrintaHub listam entradas com base na demanda do mercado:

  • Categoria 3 / revenda de admissão geral: SAR 100 a SAR 200
  • Categoria 2 / revenda de cantos e laterais: SAR 250 a SAR 450
  • Categoria 1 / revenda do setor principal inferior: SAR 450 a SAR 900+
  • VIP e revenda de hospitalidade premium: SAR 1.000 a SAR 1.800+

Al Ittihad x Neom SC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Al Ittihad x Neom SC: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Saudi Pro League em 8 de abril de 2026, quando o Neom SC venceu por 4 a 3 no King Abdullah Sports City, uma vitória fora de casa com muitos gols que dará confiança ao time de Galtier para este jogo de volta. Antes disso, o Al Ittihad venceu por 3 a 1 quando os times se enfrentaram no estádio do Neom em 31 de dezembro de 2025. Ao longo desses dois encontros registrados, cada lado conquistou uma vitória, com o Neom levando vantagem no total agregado de gols.

Confrontos

Al-IttihadEmpateNeom SC
1
0
1
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
3
Neom SC badge
Neom SC
NEO
4
FJ
Campeonato Saudita
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
3
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google