Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Kholood: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Al-Ittihad recebe o Al-Kholood no Estádio Alinma, em Jeddah, no fim de semana de abertura da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, em um duelo que significa coisas muito diferentes para cada clube. Para o Al-Ittihad, é a primeira partida de um projeto de reconstrução: Sergio Conceicao saiu em comum acordo após um quinto lugar e uma temporada sem títulos, e o clube apostou no técnico alemão Jens Wissing, de 38 anos, que chega com pouco mais de sete meses de experiência no comando de equipes profissionais, mas com um cartão de visitas real, depois de ter acabado de levar o Gamba Osaka ao título da AFC Champions League Two, superando o Al-Nassr no caminho.
GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Kholood Club x Al-Ittihad Club, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.
Quando será o pontapé inicial de Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?
Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?
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Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?
Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e esta partida não é exceção.
- A entrada padrão por canais oficiais normalmente varia de SAR 50 a SAR 125.
- As categorias de assentos premium geralmente variam de SAR 300 a SAR 700.
- As áreas VIP e Gold Lounges, incluindo hospitalidade e catering, começam em cerca de SAR 1.800.
- Como acontece com a maioria das aberturas de temporada, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, por isso reservar com antecedência na Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.
Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Forma de Al Ittihad e Al Kholood
Al Ittihad x Al Kholood: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de Al Ittihad e Al Kholood
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
E
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E