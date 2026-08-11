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Campeonato Saudita
team-logoAl-Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl-Kholood
Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets
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Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Kholood: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Al-Ittihad
Al-Kholood

Al-Ittihad enfrenta o Al Kholood na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Al-Ittihad recebe o Al-Kholood no Estádio Alinma, em Jeddah, no fim de semana de abertura da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, em um duelo que significa coisas muito diferentes para cada clube. Para o Al-Ittihad, é a primeira partida de um projeto de reconstrução: Sergio Conceicao saiu em comum acordo após um quinto lugar e uma temporada sem títulos, e o clube apostou no técnico alemão Jens Wissing, de 38 anos, que chega com pouco mais de sete meses de experiência no comando de equipes profissionais, mas com um cartão de visitas real, depois de ter acabado de levar o Gamba Osaka ao título da AFC Champions League Two, superando o Al-Nassr no caminho.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Kholood Club x Al-Ittihad Club, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 1
King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para esta partida é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Kholood Club x Al-Ittihad Club, com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar depender de níveis oficiais de associação ao clube ou esperar a abertura da venda geral.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e esta partida não é exceção.

  • A entrada padrão por canais oficiais normalmente varia de SAR 50 a SAR 125.
  • As categorias de assentos premium geralmente variam de SAR 300 a SAR 700.
  • As áreas VIP e Gold Lounges, incluindo hospitalidade e catering, começam em cerca de SAR 1.800.
  • Como acontece com a maioria das aberturas de temporada, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, por isso reservar com antecedência na Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Ittihad e Al Kholood

ITT

ITT - Sequência

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
E2-2
ALJ
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ALK

ALK - Sequência

ITT
E0-0
HIL
D1-2
ALA
E0-0
AHL
D3-0
ALF
E0-0
Gol marcado (sofrido)
1/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Al Ittihad x Al Kholood: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-IttihadEmpateAl-Kholood
3
1
1
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
FJ
King Cup
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
10Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Al Ittihad e Al Kholood

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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