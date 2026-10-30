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Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al-Ain: preços, informações sobre a partida pela Liga dos Campeões da AFC Elite, vendas de última hora e mais

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Liga dos Campeões da Ásia
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Al-Ain

Al Ittihad enfrenta o Al-Ain na Liga dos Campeões da AFC Elite. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga dos Campeões da AFC Elite reserva um confronto de peso no continente: o Al Ittihad, da Arábia Saudita, recebe o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá. Os dois gigantes asiáticos acumulam conquistas nacionais e têm tradição continental, o que faz deste duelo da fase de grupos um dos jogos mais aguardados do calendário do futebol asiático.

GOAL reuniu as informações essenciais sobre a partida, a localização do estádio e as opções de ingressos para que você garanta seu lugar e acompanhe ao vivo este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite.

Quando começa Al Ittihad x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão de Al Ittihad x Al-Ain ainda não estão disponíveis. Consulte esta página mais perto do início da partida para saber quais canais de TV e opções de transmissão ao vivo foram confirmados.

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 4

Os ingressos oficiais para os jogos do Al Ittihad em casa pela Liga dos Campeões da AFC Elite são disponibilizados principalmente pela Webook, plataforma oficial de venda primária de ingressos para grandes eventos de futebol na Arábia Saudita. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro a plataforma oficial quando a venda geral começar.

Se os ingressos estiverem completamente esgotados na plataforma oficial, sites de revenda como a Grintahub são uma alternativa caso não haja mais opções no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Ain?

Os preços dos ingressos para a Liga dos Campeões da AFC Elite variam conforme o setor do estádio, a localização dos assentos e a procura pela partida.

Na plataforma oficial Webook, os ingressos comuns para os setores atrás dos gols geralmente custam a partir de cerca de 30 SAR a 50 SAR.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, os preços nas plataformas de revenda variarão conforme a procura dos torcedores. Em plataformas como a Grintahub, as opções custam a partir de aproximadamente 80 SAR para ingressos comuns.

Para conseguir os ingressos mais baratos, compre assim que a venda geral começar ou confira as ofertas disponíveis em plataformas de revenda confiáveis antes que os preços aumentem.

Al Ittihad x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Al-Ain

O Al Ittihad soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos por todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Al-Shamal na Liga dos Campeões da AFC Elite, após uma sequência de três vitórias consecutivas na Liga Saudita, incluindo triunfos por 2 a 1 sobre o Al Nassr FC e por 2 a 1 diante do Al-Fayha. No primeiro desses cinco jogos, empatou por 0 a 0 com o Al Fateh FC. Nesse período, marcou sete gols e sofreu três.

O Al-Ain venceu quatro dos últimos cinco jogos e só deixou pontos pelo caminho no empate por 2 a 2 com o Al-Wasl na Liga do Golfo Árabe. O resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 0 sobre o Al Nassr FC na Liga dos Campeões da AFC Elite, em sua partida mais recente. A equipe também venceu Kalba FC, Al-Nasr SC e Khorfakkan, com dez gols marcados e apenas dois sofridos nesses cinco jogos.

ITT

ITT - Sequência

HIL
D3-2
ALA
D1-2
ALI
V1-4
DIR
V2-0
NEF
V1-2
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALA

ALA - Sequência

ALN
V4-0
ALQ
V1-4
ALA
D2-0
ALA
D3-2
TRA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Ittihad x Al-Ain: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em agosto de 2014, quando o Al Ittihad recebeu o Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite e perdeu por 3 a 1. Nos quatro confrontos registrados, todos disputados pela Liga dos Campeões da AFC Elite em 2014, o Al-Ain venceu dois, o Al Ittihad ganhou um e houve um empate. O Al-Ain marcou oito gols nesses quatro jogos, contra cinco do Al Ittihad.

Confrontos

Al-IttihadEmpateAl-Ain
1
1
2
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
3
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
1
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram3/4

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