O Al Ittihad recebe o Al Ahli na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jidá.

No confronto mais recente entre os times pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026, o Al Ahli venceu o rival da mesma cidade por 3 a 1. O Al Ahli levou a melhor nos confrontos diretos recentes, com quatro vitórias e um empate nos últimos seis jogos do campeonato contra o Al Ittihad.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Ittihad x Al Ahli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Al Ittihad x Al Ahli será disputado no King Abdullah Sports City, em Jidá, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 11 de dez. de 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Com base nas informações de venda para o próximo jogo, estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos portais ou sites oficiais de venda de ingressos do Al Ittihad ou do Al Ahli antes do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Al Ahli pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor superior padrão: A partir de cerca de SAR 59 para lugares comuns no setor superior.

A partir de cerca de para lugares comuns no setor superior. Ingressos comuns / setores inferiores: Geralmente custam entre SAR 60 e SAR 150 .

Geralmente custam entre . Categorias premium e laterais: Geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600 .

Geralmente custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade: Podem ultrapassar SAR 1.000+, dependendo do pacote.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda padrão / setor superior: A partir de cerca de SAR 350 a SAR 550 .

A partir de cerca de . Revenda premium no setor inferior: Frequentemente custam de SAR 900 a SAR 2.000+.

Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Al Ahli

O Al Ittihad registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória em casa por 2 a 0 sobre o Al Diriyah pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro, após vencer o Al-Ettifaq fora de casa por 4 a 1. A única derrota nessa sequência foi na Champions League da Ásia Elite, por 2 a 1 para o Shabab Al-Ahli Dubai. Nos cinco jogos, o time marcou dez gols e sofreu quatro.

O Al Ahli venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Al Khaleej pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro. O time também venceu o Al Fateh fora de casa por 4 a 0. Sua única derrota foi para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA. O Al Ahli marcou 13 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Al Ittihad x Al Ahli: histórico recente dos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os times terminou com vitória do Al Ahli em casa por 3 a 1 pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ahli venceu três, o Al Ittihad venceu um e uma partida terminou empatada. A única vitória do Al Ittihad nessa sequência ocorreu em casa, em outubro de 2024, por 1 a 0.