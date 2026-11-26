O Al Ittihad recebe o Al Ahli na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jidá.
No confronto mais recente entre os times pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026, o Al Ahli venceu o rival da mesma cidade por 3 a 1. O Al Ahli levou a melhor nos confrontos diretos recentes, com quatro vitórias e um empate nos últimos seis jogos do campeonato contra o Al Ittihad.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Ittihad x Al Ahli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?
Al Ittihad x Al Ahli será disputado no King Abdullah Sports City, em Jidá, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?
Com base nas informações de venda para o próximo jogo, estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos portais ou sites oficiais de venda de ingressos do Al Ittihad ou do Al Ahli antes do jogo.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando os lotes da venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?
Estas são as faixas de preço dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Al Ahli pelo Campeonato Saudita:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setor superior padrão: A partir de cerca de SAR 59 para lugares comuns no setor superior.
- Ingressos comuns / setores inferiores: Geralmente custam entre SAR 60 e SAR 150.
- Categorias premium e laterais: Geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Podem ultrapassar SAR 1.000+, dependendo do pacote.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda padrão / setor superior: A partir de cerca de SAR 350 a SAR 550.
- Revenda premium no setor inferior: Frequentemente custam de SAR 900 a SAR 2.000+.
Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Ittihad e Al Ahli
O Al Ittihad registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória em casa por 2 a 0 sobre o Al Diriyah pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro, após vencer o Al-Ettifaq fora de casa por 4 a 1. A única derrota nessa sequência foi na Champions League da Ásia Elite, por 2 a 1 para o Shabab Al-Ahli Dubai. Nos cinco jogos, o time marcou dez gols e sofreu quatro.
O Al Ahli venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Al Khaleej pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro. O time também venceu o Al Fateh fora de casa por 4 a 0. Sua única derrota foi para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA. O Al Ahli marcou 13 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Al Ittihad x Al Ahli: histórico recente dos confrontos diretos
O confronto mais recente entre os times terminou com vitória do Al Ahli em casa por 3 a 1 pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ahli venceu três, o Al Ittihad venceu um e uma partida terminou empatada. A única vitória do Al Ittihad nessa sequência ocorreu em casa, em outubro de 2024, por 1 a 0.