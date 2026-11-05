O Al Ittihad recebe o Al Ahli na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.
No confronto mais recente entre os rivais pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026, o Al Ahli venceu por 3 a 1. O Al Ahli leva vantagem nos encontros recentes entre as equipes, com quatro vitórias e um empate nos últimos seis jogos contra o Al Ittihad pelo campeonato.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Ittihad x Al Ahli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?
Al Ittihad x Al Ahli acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?
Com base nas informações sobre a venda de ingressos para o próximo jogo, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Ittihad x Al Ahli:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelos portais ou sites oficiais de venda do Al Ittihad ou do Al Ahli antes da partida.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando as entradas da venda inicial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?
Estas são as opções de preços dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Al Ahli pelo Campeonato Saudita:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setor superior padrão: Os ingressos para os lugares comuns no setor superior começam em cerca de SAR 59.
- Entradas comuns / setores inferiores: Em geral, custam entre SAR 60 e SAR 150.
- Categorias premium e à beira do campo: Em geral, custam entre SAR 250 e SAR 600.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Podem superar SAR 1.000+, dependendo do pacote.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda padrão / setor superior: Os preços começam em torno de SAR 350 a SAR 550.
- Revenda premium / setor inferior: Os preços frequentemente variam de SAR 900 a SAR 2.000+.
Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Ittihad e Al Ahli
O Al Ittihad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Al Diriyah pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro, após vencer o Al-Ettifaq fora de casa por 4 a 1. A única derrota nessa sequência veio na Champions League da Ásia Elite, por 2 a 1 diante do Shabab Al-Ahli Dubai. Em cinco jogos, marcou 10 gols e sofreu quatro.
O Al Ahli venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Al Khaleej pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro, e a equipe também venceu o Al Fateh fora de casa por 4 a 0. A única derrota foi para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA. O Al Ahli marcou 13 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Al Ittihad x Al Ahli: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Al Ahli por 3 a 1 em casa, pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ahli venceu três, o Al Ittihad venceu um e uma partida terminou empatada. A única vitória do Al Ittihad nessa sequência ocorreu em casa, em outubro de 2024, por 1 a 0.