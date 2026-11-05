O Al Ittihad recebe o Al Ahli na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

No confronto mais recente entre os rivais pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026, o Al Ahli venceu por 3 a 1. O Al Ahli leva vantagem nos encontros recentes entre as equipes, com quatro vitórias e um empate nos últimos seis jogos contra o Al Ittihad pelo campeonato.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Ittihad x Al Ahli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Al Ittihad x Al Ahli acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para o próximo jogo, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Ittihad x Al Ahli:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelos portais ou sites oficiais de venda do Al Ittihad ou do Al Ahli antes da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando as entradas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Al Ahli pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor superior padrão: Os ingressos para os lugares comuns no setor superior começam em cerca de SAR 59 .

Os ingressos para os lugares comuns no setor superior começam em cerca de . Entradas comuns / setores inferiores: Em geral, custam entre SAR 60 e SAR 150 .

Em geral, custam entre . Categorias premium e à beira do campo: Em geral, custam entre SAR 250 e SAR 600 .

Em geral, custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade: Podem superar SAR 1.000+, dependendo do pacote.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda padrão / setor superior: Os preços começam em torno de SAR 350 a SAR 550 .

Os preços começam em torno de . Revenda premium / setor inferior: Os preços frequentemente variam de SAR 900 a SAR 2.000+.

Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Al Ahli

O Al Ittihad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Al Diriyah pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro, após vencer o Al-Ettifaq fora de casa por 4 a 1. A única derrota nessa sequência veio na Champions League da Ásia Elite, por 2 a 1 diante do Shabab Al-Ahli Dubai. Em cinco jogos, marcou 10 gols e sofreu quatro.

O Al Ahli venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Al Khaleej pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro, e a equipe também venceu o Al Fateh fora de casa por 4 a 0. A única derrota foi para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA. O Al Ahli marcou 13 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Al Ittihad x Al Ahli: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Al Ahli por 3 a 1 em casa, pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ahli venceu três, o Al Ittihad venceu um e uma partida terminou empatada. A única vitória do Al Ittihad nessa sequência ocorreu em casa, em outubro de 2024, por 1 a 0.