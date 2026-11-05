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Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli: preços da Liga Saudita, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Al Ittihad enfrenta o Al Ahli na Liga Saudita. Saiba como garantir seus ingressos.

O Al Ittihad recebe o Al Ahli na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

No confronto mais recente entre os rivais pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026, o Al Ahli venceu por 3 a 1. O Al Ahli leva vantagem nos encontros recentes entre as equipes, com quatro vitórias e um empate nos últimos seis jogos contra o Al Ittihad pelo campeonato.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Ittihad x Al Ahli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Al Ittihad x Al Ahli acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

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King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para o próximo jogo, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Ittihad x Al Ahli:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelos portais ou sites oficiais de venda do Al Ittihad ou do Al Ahli antes da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando as entradas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

Estas são as opções de preços dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Al Ahli pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setor superior padrão: Os ingressos para os lugares comuns no setor superior começam em cerca de SAR 59.
  • Entradas comuns / setores inferiores: Em geral, custam entre SAR 60 e SAR 150.
  • Categorias premium e à beira do campo: Em geral, custam entre SAR 250 e SAR 600.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Podem superar SAR 1.000+, dependendo do pacote.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda padrão / setor superior: Os preços começam em torno de SAR 350 a SAR 550.
  • Revenda premium / setor inferior: Os preços frequentemente variam de SAR 900 a SAR 2.000+.

Al Ittihad x Al Ahli pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Al Ahli

O Al Ittihad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Al Diriyah pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro, após vencer o Al-Ettifaq fora de casa por 4 a 1. A única derrota nessa sequência veio na Champions League da Ásia Elite, por 2 a 1 diante do Shabab Al-Ahli Dubai. Em cinco jogos, marcou 10 gols e sofreu quatro.

O Al Ahli venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Al Khaleej pelo Campeonato Saudita, em 23 de outubro, e a equipe também venceu o Al Fateh fora de casa por 4 a 0. A única derrota foi para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA. O Al Ahli marcou 13 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

ITT

ITT - Sequência

ALI
V1-4
DIR
V2-0
NEF
V1-2
ABH
E1-1
ALA
D1-4
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
AHL

AHL - Sequência

ALF
V2-3
ALK
V4-1
ALG
V2-1
ALS
D6-1
ALS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Ittihad x Al Ahli: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Al Ahli por 3 a 1 em casa, pelo Campeonato Saudita, em 6 de março de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ahli venceu três, o Al Ittihad venceu um e uma partida terminou empatada. A única vitória do Al Ittihad nessa sequência ocorreu em casa, em outubro de 2024, por 1 a 0.

Confrontos

Al-IttihadEmpateAl-Ahli
1
1
3
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
3
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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