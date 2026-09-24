Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Hazem: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Al Hilal enfrenta o Al Kholood na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz, em Abha.
Em seu compromisso mais recente pela liga, em 2 de maio de 2026, o Al Hilal conquistou uma confortável vitória por 3 a 0 fora de casa no Estádio Al-Hazem Club. Gols de Karim Benzema, Marcos Leonardo e um pênalti de Rúben Neves nos minutos finais selaram essa vitória decisiva do Al Hilal.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Hilal x Al Hazem, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Al Hilal x Al Hazem pela Saudi Pro League?
Al Hilal x Al Hazem começa na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, no Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riad.
Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Hazem pela Saudi Pro League?
Para comprar ingressos para o jogo entre Al Hilal e Al Hazem pela Saudi Pro League, siga estas principais opções e etapas de compra:
1. Plataformas oficiais primárias
- Plataforma Webook: a principal plataforma oficial de ingressos para grandes eventos e partidas na Arábia Saudita, incluindo jogos da Saudi Pro League realizados em Riad.
- Aplicativo Blu Store: o aplicativo móvel oficial do clube Al Hilal, no qual os ingressos para jogos em casa frequentemente são disponibilizados primeiro de forma exclusiva para sócios do clube, antes de serem abertos ao público em geral.
2. Mercado secundário e de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub, frequentemente oferecem ingressos de revenda, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.
Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Hazem pela Saudi Pro League?
Os preços dos ingressos para Al Hilal x Al Hazem na Saudi Pro League geralmente variam de 50 SAR a 1.500+ SAR, dependendo da categoria do assento e da localização no estádio:
1. Plataformas oficiais primárias
- Categoria 3 (atrás dos gols / anel superior): 50 SAR a 75 SAR
- Categoria 2 (canto / setor lateral padrão): 100 SAR a 150 SAR
- Categoria 1 (arquibancada principal / assentos laterais inferiores): 200 SAR a 350 SAR
- Premium / hospitalidade VIP: 500 SAR a 1.500+ SAR
2. Preços no mercado secundário
Os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub, oscilam com base na disponibilidade, na demanda e na localização do assento conforme a partida se aproxima.
- Categoria 3 (atrás dos gols / revenda no anel superior): 75 SAR a 120 SAR
- Categoria 2 (canto / revenda no setor lateral): 150 SAR a 250 SAR
- Categoria 1 (revenda na arquibancada principal inferior): 300 SAR a 550 SAR
- Revenda VIP e premium hospitality: 600 SAR a 2.000+ SAR
Al Hilal x Al Hazem pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Hilal e Al Hazem
O Al Hilal venceu quatro de seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com sua única derrota tendo sido um revés por 2 a 0 para o Neom SC em 7 de setembro. Antes desse tropeço, a equipe havia vencido o Al Shabab por 2 a 0, goleado o Al Ahli por 3 a 0 e triunfado por 5 a 1 fora de casa sobre o Al Khaleej. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 12 gols e sofreu três.
Os últimos cinco compromissos do Al Hazem pela liga resultaram em uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Al-Taawoun em 8 de setembro, e a equipe também empatou por 1 a 1 com o Al Shabab. Marcou cinco gols e sofreu seis nesse período.
Al Hilal x Al Hazem: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando o Al Hazem recebeu o Al Hilal pela Saudi Pro League e perdeu por 3 a 0. Antes disso, o Al Hilal venceu por 3 a 0 em casa em 8 de janeiro de 2026. Nos últimos cinco jogos registrados entre os clubes, o Al Hilal venceu todos os cinco, marcando 19 gols e sofrendo apenas três.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
V
D
V
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
E
V
V
V
V
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
V
V
V
D
D
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
V
D
V
D
D
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
D
V
E
V
E
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
E
V
D
V
E
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
E
E
V
D
D
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
D
V
E
E
D
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
V
E
D
V
E
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
E
D
E
V
E
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
E
E
D
D
E
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
D
E
E
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
D
D
E
E
E
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
D
E
E
D
E
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
D
E
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
E
D
D
D
E