Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Saudita
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Hazem
Book Al Hilal vs Al Hazem Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Hazem: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Al Hilal
Al Hazem
Campeonato Saudita

O Al Hilal enfrenta o Al Hazem na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Al Hilal enfrenta o Al Kholood na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz, em Abha.

Em seu compromisso mais recente pela liga, em 2 de maio de 2026, o Al Hilal conquistou uma confortável vitória por 3 a 0 fora de casa no Estádio Al-Hazem Club. Gols de Karim Benzema, Marcos Leonardo e um pênalti de Rúben Neves nos minutos finais selaram essa vitória decisiva do Al Hilal.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Hilal x Al Hazem, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Hilal x Al Hazem pela Saudi Pro League?

Al Hilal x Al Hazem começa na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, no Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riad.

crest
Campeonato Saudita - Rodada 10
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Hazem pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Al Hilal e Al Hazem pela Saudi Pro League, siga estas principais opções e etapas de compra:

1. Plataformas oficiais primárias

  • Plataforma Webook: a principal plataforma oficial de ingressos para grandes eventos e partidas na Arábia Saudita, incluindo jogos da Saudi Pro League realizados em Riad.
  • Aplicativo Blu Store: o aplicativo móvel oficial do clube Al Hilal, no qual os ingressos para jogos em casa frequentemente são disponibilizados primeiro de forma exclusiva para sócios do clube, antes de serem abertos ao público em geral.

2. Mercado secundário e de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub, frequentemente oferecem ingressos de revenda, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Hazem pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para Al Hilal x Al Hazem na Saudi Pro League geralmente variam de 50 SAR a 1.500+ SAR, dependendo da categoria do assento e da localização no estádio:

1. Plataformas oficiais primárias

  • Categoria 3 (atrás dos gols / anel superior): 50 SAR a 75 SAR
  • Categoria 2 (canto / setor lateral padrão): 100 SAR a 150 SAR
  • Categoria 1 (arquibancada principal / assentos laterais inferiores): 200 SAR a 350 SAR
  • Premium / hospitalidade VIP: 500 SAR a 1.500+ SAR

2. Preços no mercado secundário

Os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a GrintaHub, oscilam com base na disponibilidade, na demanda e na localização do assento conforme a partida se aproxima.

  • Categoria 3 (atrás dos gols / revenda no anel superior): 75 SAR a 120 SAR
  • Categoria 2 (canto / revenda no setor lateral): 150 SAR a 250 SAR
  • Categoria 1 (revenda na arquibancada principal inferior): 300 SAR a 550 SAR
  • Revenda VIP e premium hospitality: 600 SAR a 2.000+ SAR

Al Hilal x Al Hazem pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Hilal e Al Hazem

O Al Hilal venceu quatro de seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com sua única derrota tendo sido um revés por 2 a 0 para o Neom SC em 7 de setembro. Antes desse tropeço, a equipe havia vencido o Al Shabab por 2 a 0, goleado o Al Ahli por 3 a 0 e triunfado por 5 a 1 fora de casa sobre o Al Khaleej. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 12 gols e sofreu três.

Os últimos cinco compromissos do Al Hazem pela liga resultaram em uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Al-Taawoun em 8 de setembro, e a equipe também empatou por 1 a 1 com o Al Shabab. Marcou cinco gols e sofreu seis nesse período.

HIL

HIL - Sequência

AHL
V3-0
ALS
V0-2
NEO
D0-2
ALT
V0-6
ALG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ALH

ALH - Sequência

ITT
D3-2
ALS
E1-1
AFS
E0-0
ALT
V1-0
AHL
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Hilal x Al Hazem: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando o Al Hazem recebeu o Al Hilal pela Saudi Pro League e perdeu por 3 a 0. Antes disso, o Al Hilal venceu por 3 a 0 em casa em 8 de janeiro de 2026. Nos últimos cinco jogos registrados entre os clubes, o Al Hilal venceu todos os cinco, marcando 19 gols e sofrendo apenas três.

Confrontos

Al HilalEmpateAl Hazem
5
0
0
Campeonato Saudita
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
1
FJ
Campeonato Saudita
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
9
FJ
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FJ
22Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram1/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google