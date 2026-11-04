A disputa da Copa do Rei esquenta com o atual campeão Al Hilal enfrentando o Al Hazem em um confronto decisivo pelas oitavas de final na Kingdom Arena, em Riade. O torneio eliminatório nacional promete um clima eletrizante, com as duas equipes em busca de uma vaga nas quartas de final.
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Quando começa Al Hilal x Al Hazem pela Copa do Rei?
As informações oficiais de transmissão de Al Hilal x Al Hazem pela Copa do Rei ainda não estão disponíveis. Consulte novamente mais perto do início da partida para saber os detalhes confirmados sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.
Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Hazem?
Os ingressos oficiais para os jogos da Copa do Rei são distribuídos principalmente por plataformas sauditas de venda de ingressos para eventos, como a Webook, além dos portais de bilheteria do clube mandante. Os torcedores devem consultar primeiro essas plataformas durante as fases oficiais de pré-venda e venda geral para garantir ingressos pelo preço original.
Confira as principais informações da partida:
- Jogo: Al Hilal x Al Hazem
- Competição: oitavas de final da Copa do Rei
- Data: segunda-feira, 30 de novembro de 2026
- Início: 20h, horário da Arábia Saudita
- Local: Kingdom Arena, Riade, Arábia Saudita
Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, uma opção é a GrintaHub. Plataformas alternativas oferecem aos torcedores uma forma confiável de encontrar o ingresso mais barato quando as cotas oficiais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Hazem?
Na bilheteria oficial, os ingressos de entrada geral para os setores mais básicos começam em torno de 30 a 50 SAR, tornando os jogos das primeiras fases eliminatórias da copa bastante acessíveis aos torcedores.
No mercado secundário, em plataformas como a GrintaHub, os ingressos custam a partir de aproximadamente 80 SAR, oferecendo aos torcedores outra forma de conseguir o ingresso mais barato disponível caso as cotas oficiais se esgotem.
Al Hilal x Al Hazem pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Hilal e Al Hazem
O Al Hilal venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e sofreu uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Shabab Al Ahli Dubai pela Champions League da Ásia Elite, em 3 de novembro. Nesse período, também venceu o Al Fateh por 2 a 0 pela liga e o Al Qadsiah fora de casa por 2 a 3. A única derrota foi para o Al-Shamal em uma competição continental: 3 a 1, em 27 de outubro. Nesses cinco jogos, o Al Hilal marcou oito gols e sofreu quatro.
O Al Hazem somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Liga Saudita. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 2 para o Al Khaleej, em 29 de outubro. A equipe empatou por 2 a 2 com o Al-Fayha e por 1 a 1 com o Neom SC, mas também perdeu por 1 a 0 para o Al Hilal e por 2 a 3 para o Al Fateh. O Al Hazem marcou seis gols e sofreu onze nessas cinco partidas.
Al Hilal x Al Hazem: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi em 19 de outubro de 2026, quando o Al Hilal venceu o Al Hazem por 1 a 0 pela Liga Saudita. Antes disso, o Al Hazem recebeu o Al Hilal em maio de 2026 e perdeu por 0 a 3. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Al Hilal venceu quatro vezes e o Al Hazem, uma. O Al Hilal marcou 16 gols, enquanto o Al Hazem fez três. A maior vitória do Al Hilal entre os jogos registrados foi a goleada por 9 a 0 sobre o Al Hazem fora de casa, em novembro de 2023.