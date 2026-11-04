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Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Hazem: preços da Copa do Rei, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Al Hilal enfrenta o Al Hazem na Copa do Rei. Veja como garantir seus ingressos

A disputa da Copa do Rei esquenta com o atual campeão Al Hilal enfrentando o Al Hazem em um confronto decisivo pelas oitavas de final na Kingdom Arena, em Riade. O torneio eliminatório nacional promete um clima eletrizante, com as duas equipes em busca de uma vaga nas quartas de final.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre a venda de ingressos e explica como garanti-los agora.

Quando começa Al Hilal x Al Hazem pela Copa do Rei?

As informações oficiais de transmissão de Al Hilal x Al Hazem pela Copa do Rei ainda não estão disponíveis. Consulte novamente mais perto do início da partida para saber os detalhes confirmados sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

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King Cup - 1/8

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Hazem?

Os ingressos oficiais para os jogos da Copa do Rei são distribuídos principalmente por plataformas sauditas de venda de ingressos para eventos, como a Webook, além dos portais de bilheteria do clube mandante. Os torcedores devem consultar primeiro essas plataformas durante as fases oficiais de pré-venda e venda geral para garantir ingressos pelo preço original.

Confira as principais informações da partida:

  • Jogo: Al Hilal x Al Hazem
  • Competição: oitavas de final da Copa do Rei
  • Data: segunda-feira, 30 de novembro de 2026
  • Início: 20h, horário da Arábia Saudita
  • Local: Kingdom Arena, Riade, Arábia Saudita

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, uma opção é a GrintaHub. Plataformas alternativas oferecem aos torcedores uma forma confiável de encontrar o ingresso mais barato quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Hazem?

Na bilheteria oficial, os ingressos de entrada geral para os setores mais básicos começam em torno de 30 a 50 SAR, tornando os jogos das primeiras fases eliminatórias da copa bastante acessíveis aos torcedores.

No mercado secundário, em plataformas como a GrintaHub, os ingressos custam a partir de aproximadamente 80 SAR, oferecendo aos torcedores outra forma de conseguir o ingresso mais barato disponível caso as cotas oficiais se esgotem.

Al Hilal x Al Hazem pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Hilal e Al Hazem

O Al Hilal venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e sofreu uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Shabab Al Ahli Dubai pela Champions League da Ásia Elite, em 3 de novembro. Nesse período, também venceu o Al Fateh por 2 a 0 pela liga e o Al Qadsiah fora de casa por 2 a 3. A única derrota foi para o Al-Shamal em uma competição continental: 3 a 1, em 27 de outubro. Nesses cinco jogos, o Al Hilal marcou oito gols e sofreu quatro.

O Al Hazem somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Liga Saudita. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 2 para o Al Khaleej, em 29 de outubro. A equipe empatou por 2 a 2 com o Al-Fayha e por 1 a 1 com o Neom SC, mas também perdeu por 1 a 0 para o Al Hilal e por 2 a 3 para o Al Fateh. O Al Hazem marcou seis gols e sofreu onze nessas cinco partidas.

HIL

HIL - Sequência

ALH
V1-0
ALQ
V2-3
ALS
D3-1
ALF
V2-0
ALA
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALH

ALH - Sequência

NEO
E1-1
ALF
D2-3
HIL
D1-0
ALF
E2-2
ALK
D4-2
Gol marcado (sofrido)
7/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Hilal x Al Hazem: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes foi em 19 de outubro de 2026, quando o Al Hilal venceu o Al Hazem por 1 a 0 pela Liga Saudita. Antes disso, o Al Hazem recebeu o Al Hilal em maio de 2026 e perdeu por 0 a 3. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Al Hilal venceu quatro vezes e o Al Hazem, uma. O Al Hilal marcou 16 gols, enquanto o Al Hazem fez três. A maior vitória do Al Hilal entre os jogos registrados foi a goleada por 9 a 0 sobre o Al Hazem fora de casa, em novembro de 2023.

Confrontos

Al HilalEmpateAl Hazem
5
0
0
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FJ
Campeonato Saudita
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
1
FJ
Campeonato Saudita
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
9
FJ
20Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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