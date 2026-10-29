O Al Hilal recebe o Al Diriyah na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad.
Nos últimos cinco jogos, o ataque do Al Hilal marcou 13 gols, enquanto a equipe sofreu apenas quatro, mostrando equilíbrio em seu desempenho. O Al Diriyah vive uma sequência de resultados mais irregular na Liga Saudita, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Hilal x Al Diriyah, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Al Hilal x Al Diriyah pela Liga Saudita?
Al Hilal x Al Diriyah será disputado no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Al Hilal x Al Diriyah pela Liga Saudita?
Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Al Hilal e Al Diriyah pela Liga Saudita, há algumas opções principais:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: Os ingressos para os jogos do Al Hilal em casa geralmente são disponibilizados e vendidos pela plataforma oficial BLU Store. É possível escolher entre diferentes categorias, incluindo entrada geral, Club View, VIP e pacotes VVIP.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas gerais em plataformas de revenda como a GrintaHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando os lotes da venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Diriyah pela Liga Saudita?
Os preços dos ingressos para Al Hilal x Al Diriyah pela Liga Saudita variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.
1. Canais oficiais do clube
- Entrada geral / Atrás do gol: SAR 30 – SAR 50
- Escanteios e laterais superiores: SAR 60 – SAR 90
- Categoria 1 / Parte inferior da arquibancada principal: SAR 100 – SAR 150
- VIP e hospitalidade premium: SAR 250 – SAR 500+
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a GrintaHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos padrão / Entrada geral: SAR 150 – SAR 350
- Melhores lugares nas laterais e Club View: SAR 400 – SAR 900
- Camarotes VIP e setores premium: SAR 1.000 – SAR 4.500+
Al Hilal x Al Diriyah pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Hilal e Al Diriyah
O Al Hilal chega em boa fase, com quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota foi para o Neom SC, pela Liga Saudita, em 7 de setembro, mas a equipe reagiu com quatro vitórias consecutivas desde então. No jogo mais recente, venceu o Al-Sadd por 2 a 0 na Liga dos Campeões da AFC Elite. Também goleou o Al-Taawoun por 6 a 0 na liga, resultado que evidencia sua força ofensiva. Nessas cinco partidas, marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.
O Al Diriyah tem um retrospecto mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Liga Saudita. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Al Nassr, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para o Al Qadsiah. Nesse período, empatou sem gols com o Abha e venceu o Al Fateh fora de casa por 2 a 1, o que torna difícil avaliar sua fase antes deste confronto.
Al Hilal x Al Diriyah: retrospecto recente do confronto direto
Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos recentes entre Al Hilal e Al Diriyah. Esta seção será atualizada se informações sobre jogos anteriores forem disponibilizadas.