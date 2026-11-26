O Al Hilal enfrenta o Al-Ain em um grande duelo da fase de grupos da Champions League da AFC Elite na terça-feira, 24 de novembro de 2026. A partida será disputada na moderna Kingdom Arena, em Riade.

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Quando começa Al Hilal x Al-Ain pela Champions League da AFC Elite?

As informações oficiais sobre a transmissão de Al Hilal x Al-Ain pela Champions League da AFC Elite ainda não estão disponíveis. Volte mais perto da partida para conferir o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6 7 de dez. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al-Ain?

Os canais oficiais de venda de ingressos do clube e do torneio, como a plataforma Blu Store, são a melhor opção para garantir seu lugar. A recomendação é consultar primeiro esses canais, à medida que os ingressos da pré-venda e da venda geral forem disponibilizados antes do jogo.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Na página dedicada à partida, você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para esse confronto da Champions League da AFC Elite.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al-Ain?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de quem viaja para assistir ao jogo quanto dos torcedores locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida começam em SAR 35 e geralmente chegam a SAR 150 nos setores inferiores.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os ingressos de acesso geral começam em aproximadamente SAR 85. Comprar com antecedência é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente perto da partida.

Al Hilal x Al-Ain pela Champions League da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Hilal e Al-Ain

O Al Hilal somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Liga Saudita e pela Champions League da AFC Elite. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Shabab Al Ahli Dubai, na competição continental, em 3 de novembro. Antes disso, venceu o Al Fateh por 2 a 0 pela liga e o Al Qadsiah por 3 a 2 fora de casa. O único revés nessa sequência foi a derrota por 3 a 1 para o Al-Shamal na Champions League da AFC Elite, em 27 de outubro. Nesses cinco jogos, o Al Hilal marcou oito gols e sofreu quatro.

O Al-Ain teve duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o Al Ittihad na Champions League da AFC Elite, em 2 de novembro. Também venceu o Tractor por 2 a 1 na competição continental, mas perdeu para o Shabab Al Ahli Dubai tanto na Copa do Presidente quanto na ADNOC Pro League. Seu jogo mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Al-Wahda, em 8 de novembro.

Al Hilal x Al-Ain: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois times ocorreu na Champions League da AFC Elite, em outubro de 2024, quando o Al-Ain recebeu o Al Hilal e perdeu por 5 a 4. Antes disso, o Al Hilal venceu o Al-Ain por 2 a 1 em casa, em abril de 2024, enquanto o Al-Ain ganhou por 4 a 2 em seu estádio no jogo de ida daquele mesmo confronto. Nos cinco jogos registrados entre as equipes nessa competição, o Al Hilal venceu três vezes e o Al-Ain, duas. Juntos, os times marcaram 19 gols nessas partidas.