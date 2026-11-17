O Al Hilal enfrenta o Al-Ain em um grande duelo da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia Elite na terça-feira, 24 de novembro de 2026. O confronto será disputado na moderna Kingdom Arena, em Riade.

A GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços. Confira como garantir seu ingresso agora e apoiar seu time de perto.

Quando começa Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da Ásia Elite?

As informações oficiais de transmissão de Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da Ásia Elite ainda não estão disponíveis. Consulte esta página mais perto da partida para conferir os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6 7 de dez. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al-Ain?

A melhor opção para garantir seu lugar é recorrer aos canais oficiais de venda de ingressos do clube e da competição, como a plataforma Blu Store. A recomendação é consultar primeiro os canais oficiais, à medida que os ingressos de pré-venda e venda geral forem disponibilizados antes da partida.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, uma alternativa é a plataforma de revenda Grintahub. Na página dedicada à partida, é possível consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este confronto da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al-Ain?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam para o jogo quanto dos torcedores locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida custam a partir de SAR 35 e geralmente chegam a SAR 150 para lugares no nível inferior.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os ingressos comuns custam a partir de aproximadamente SAR 85. Comprar com antecedência é a melhor maneira de garantir os preços mais baixos antes que a procura aumente perto da partida.

Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da Ásia Elite: Tudo o que você precisa saber

Momento de Al Hilal e Al-Ain

O Al Hilal soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Saudita e pela Liga dos Campeões da Ásia Elite. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Shabab Al Ahli Dubai na competição continental, em 3 de novembro. Antes disso, venceu o Al Fateh por 2 a 0 no campeonato e o Al Qadsiah por 3 a 2 fora de casa. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 3 a 1 para o Al-Shamal na Liga dos Campeões da Ásia Elite, em 27 de outubro. Nessas cinco partidas, o Al Hilal marcou oito gols e sofreu quatro.

O Al-Ain acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o Al Ittihad na Liga dos Campeões da Ásia Elite, em 2 de novembro. A equipe também venceu o Tractor por 2 a 1 na competição continental, mas perdeu para o Shabab Al Ahli Dubai tanto na Copa do Presidente quanto na ADNOC Pro League. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Al-Wahda, em 8 de novembro.

Al Hilal x Al-Ain: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, em outubro de 2024, quando o Al-Ain recebeu o Al Hilal e perdeu por 5 a 4. Antes disso, o Al Hilal venceu o Al-Ain por 2 a 1 em casa, em abril de 2024, enquanto o Al-Ain ganhou por 4 a 2 em seus domínios no jogo de ida daquele mesmo confronto. Nos cinco duelos registrados entre as equipes nesta competição, o Al Hilal venceu três vezes e o Al-Ain, duas. Juntas, as equipes marcaram 19 gols nessas partidas.