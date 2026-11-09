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Como comprar ingressos para Al Hilal x Al-Ain: preços da Liga dos Campeões da AFC Elite, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Al Hilal enfrenta o Al-Ain na Liga dos Campeões da Ásia de Elite. Saiba como garantir seus ingressos

O Al Hilal enfrenta o Al Ain nesta terça-feira, 24 de novembro de 2026, em um confronto de peso pela fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite. A partida será disputada na moderna Kingdom Arena, em Riad.

GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços dos ingressos. Veja como garantir sua entrada agora mesmo e apoiar seu time de perto.

Quando começa Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais sobre a transmissão de Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início da partida para saber quais canais de TV e plataformas de streaming transmitirão o jogo.

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Ain?

A melhor maneira de garantir seu lugar é por meio dos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes e do torneio, como a plataforma Blu Store. Recomenda-se que os torcedores consultem primeiro os canais oficiais à medida que os ingressos da pré-venda e da venda geral forem disponibilizados antes da partida.

Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite na página de ingressos da Grintahub.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Ain?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que vão viajar quanto dos locais. Nos canais oficiais dos clubes, os ingressos comuns para esta partida custam a partir de 35 riais sauditas e, em geral, chegam a 150 riais sauditas para lugares no anel inferior.

No mercado de revenda, em plataformas como a Grintahub, os ingressos de acesso geral custam a partir de aproximadamente 85 riais sauditas. Comprar logo é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente perto da partida.

Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Hilal e Al-Ain

O Al Hilal soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, disputados pelo Campeonato Saudita e pela Liga dos Campeões da AFC Elite. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Shabab Al Ahli Dubai na competição continental, em 3 de novembro. Antes disso, venceu o Al Fateh por 2 a 0 no campeonato e o Al Qadsiah por 3 a 2 fora de casa. O único revés nessa sequência foi a derrota por 3 a 1 para o Al-Shamal na Liga dos Campeões da AFC Elite, em 27 de outubro. Nesses cinco jogos, o Al Hilal marcou oito gols e sofreu quatro.

O Al-Ain tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o Al Ittihad na Liga dos Campeões da AFC Elite, em 2 de novembro. A equipe também venceu o Tractor por 2 a 1 na competição continental, mas perdeu para o Shabab Al Ahli Dubai tanto na Copa do Presidente quanto na ADNOC Pro League. Seu jogo mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Al-Wahda, em 8 de novembro.

HIL

HIL - Sequência

ALH
V1-0
ALQ
V2-3
ALS
D3-1
ALF
V2-0
ALA
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALA

ALA - Sequência

ALA
D2-0
ALA
D3-2
TRA
V2-1
ITT
V1-4
ALW
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Hilal x Al-Ain: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em outubro de 2024, quando o Al-Ain recebeu o Al Hilal e perdeu por 5 a 4. Antes disso, o Al Hilal venceu o Al-Ain por 2 a 1 em casa, em abril de 2024, enquanto o Al-Ain ganhou por 4 a 2 em seu estádio no jogo de ida daquele mesmo confronto. Nos cinco duelos registrados entre as equipes nessa competição, o Al Hilal venceu três vezes e o Al-Ain, duas. Juntos, os dois times marcaram 19 gols nessas partidas.

Confrontos

Al HilalEmpateAl-Ain
4
0
1
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
5
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
1
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
0
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FJ
12Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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