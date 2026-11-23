O Al Hilal enfrenta o Al-Ain em um grande duelo da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite na terça-feira, 24 de novembro de 2026. O confronto será disputado na moderna Kingdom Arena, em Riad.

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Quando começa Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão de Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite ainda não estão disponíveis. Consulte esta página mais perto do início da partida para saber quais serão o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6 7 de dez. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al-Ain?

O melhor caminho para garantir seu lugar é recorrer aos canais oficiais de venda de ingressos do clube e do torneio, como a plataforma Blu Store. A recomendação é sempre consultar primeiro os canais oficiais, conforme os lotes de pré-venda e venda geral forem disponibilizados antes do jogo.

Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial, uma opção é a plataforma de revenda Grintahub. Você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite na página de ingressos da plataforma.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al-Ain?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto para torcedores que viajam quanto para os que moram na região. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida começam em 35 SAR e geralmente chegam a 150 SAR para lugares no setor inferior.

No mercado de revenda, em plataformas como a Grintahub, os ingressos de entrada geral custam a partir de aproximadamente 85 SAR. Comprar rapidamente é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente na véspera do jogo.

Al Hilal x Al-Ain pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Hilal e Al-Ain

O Al Hilal somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League e pela Liga dos Campeões da AFC Elite. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Shabab Al Ahli Dubai na competição continental, em 3 de novembro. Antes disso, venceu o Al Fateh por 2 a 0 no campeonato nacional e o Al Qadsiah por 3 a 2 fora de casa. O único revés nessa sequência foi a derrota por 3 a 1 para o Al-Shamal na Liga dos Campeões da AFC Elite, em 27 de outubro. Nessas cinco partidas, o Al Hilal marcou oito gols e sofreu quatro.

O Al-Ain registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado de maior destaque foi a vitória por 4 a 1 sobre o Al Ittihad na Liga dos Campeões da AFC Elite, em 2 de novembro. A equipe também venceu o Tractor por 2 a 1 na competição continental, mas perdeu para o Shabab Al Ahli Dubai tanto na President's Cup quanto na ADNOC Pro League. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Al-Wahda, em 8 de novembro.

Al Hilal x Al-Ain: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu na Liga dos Campeões da AFC Elite, em outubro de 2024, quando o Al-Ain recebeu o Al Hilal e perdeu por 5 a 4. Antes disso, o Al Hilal venceu o Al-Ain por 2 a 1 em casa, em abril de 2024, enquanto o Al-Ain ganhou por 4 a 2 em seus domínios no jogo de ida daquele mesmo confronto. Nos cinco confrontos diretos registrados nessa competição, o Al Hilal venceu três vezes e o Al-Ain, duas. Juntas, as equipes marcaram 19 gols nessas partidas.