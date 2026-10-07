Al Hazem enfrenta o Al Nassr na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, no Al Hazem Club Stadium, em Ar Rass.

Os confrontos recentes favorecem amplamente o Al Nassr, com destaque para a dominante vitória por 4 a 0 quando as equipes se enfrentaram pela última vez na liga, em fevereiro de 2026. Historicamente, o duelo também tem produzido placares elásticos, incluindo um memorável empate por 4 a 4 na casa do Al Nassr, em fevereiro de 2024.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Hazem x Al Nassr FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Hazem x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

O Al Hazem recebe o Al Nassr no Al Hazem Club Stadium, em Ar Rass, na quinta-feira, 5 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 13 5 de nov. de 2026 - 12:00 Al Hazem Club Stadium

Como comprar ingressos para Al Hazem x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para uma partida da Saudi Pro League como Abha x Al Shabab, você tem algumas opções principais, dependendo de estar procurando canais oficiais ou marketplaces secundários de ingressos:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do clube: Você pode consultar os portais ou sites oficiais de ingressos dos respectivos clubes (Abha Club ou Al Shabab FC) quando eles receberem partidas, já que disponibilizam ingressos diretos do mercado primário mais perto dos dias de jogo.

2. Marketplaces secundários de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Saudi Pro League quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Hazem x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para jogos da Saudi Pro League variam dependendo de você comprar diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por marketplaces secundários.

1. Canais oficiais dos clubes

Admissão geral / Assentos padrão: SAR 10 a SAR 30

Categoria 1 / Vista lateral premium: SAR 50 a SAR 100

Pacotes executivos e de hospitalidade: SAR 250 a SAR 600+ (dependendo do clube mandante e das instalações do estádio)

2. Marketplaces secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias dos clubes, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam ingressos com base na demanda do mercado:

Revenda de setor superior / admissão geral: SAR 240 a SAR 600

Setor inferior / vistas da linha lateral: SAR 600 a SAR 1.600+

Revenda VIP e de hospitalidade premium: SAR 1.800 a SAR 7.500+

Al Hazem x Al Nassr FC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Hazem x Al Nassr FC

O Al Hazem somou uma vitória, dois empates e duas derrotas em suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente terminou com derrota por 3 a 1 para o Al Ahli na Saudi Pro League, e a equipe também perdeu por 3 a 2 para o Al Ittihad anteriormente nessa sequência. Os dois empates, 0 a 0 contra o Al-Faisaly e 1 a 1 com o Al Shabab, mostram um time capaz de manter as coisas sob controle, mas a coluna de gols sofridos conta uma história difícil. Sua única vitória nesse período veio contra o Al-Taawoun, por 1 a 0.

O Al Nassr também venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, com um empate. O resultado mais prejudicial foi a derrota por 4 a 0 para o Al-Ain na AFC Champions League Elite, um placar que expôs vulnerabilidades defensivas no mais alto nível. Na liga, o empate por 1 a 1 com o Al Khaleej e a derrota por 2 a 1 para o Al Ittihad deixaram a equipe inconsistente, embora as vitórias consecutivas sobre Abha e Al-Taawoun, ambas por 2 a 1, mostrem que pode arrancar resultados quando necessário.

Al Hazem x Al Nassr FC: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Al Nassr por 4 a 0, quando recebeu o Al Hazem pela Saudi Pro League em fevereiro de 2026. Observando os últimos cinco confrontos, o Al Nassr dominou, vencendo quatro dessas partidas, incluindo um triunfo fora de casa por 5 a 1 em setembro de 2023 e uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Hazem em outubro de 2025. A única exceção foi um notável empate por 4 a 4 na casa do Al Nassr em fevereiro de 2024, a única partida da série em que o Al Hazem evitou a derrota.