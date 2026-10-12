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Como comprar ingressos para Al-Gharafa x Esteghlal: preços da Liga dos Campeões da AFC Elite, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Liga dos Campeões da Ásia
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Esteghlal

Al-Gharafa enfrenta o Esteghlal na Liga dos Campeões da AFC Elite. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga dos Campeões da AFC Elite terá um confronto continental de alto nível entre o Al Gharafa SC, do Catar, e o Esteghlal FC, do Irã. Os dois clubes têm tradição e torcidas fiéis, o que torna esta partida da fase de grupos imperdível para os fãs do futebol asiático em toda a região.

A GOAL reúne as principais informações sobre data, local e opções de ingressos para você garantir seu lugar e acompanhar a partida ao vivo.

Quando começa Al-Gharafa x Esteghlal pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Al-Gharafa x Esteghlal começa às 18h15 (UTC) de 24 de setembro de 2026. O local desta partida da Liga dos Campeões da AFC Elite ainda não foi confirmado.

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 2

Onde comprar ingressos para Al Gharafa SC x Esteghlal FC?

Os ingressos oficiais para os jogos do Al Gharafa SC em casa pela Liga dos Campeões da AFC Elite são disponibilizados nos canais oficiais de venda de ingressos do Catar e nas plataformas oficiais do clube. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro os canais oficiais do clube quando a venda ao público começar.

Se os ingressos estiverem completamente esgotados no canal oficial de venda, plataformas de revenda como a Ticombo são uma opção caso não haja mais ingressos disponíveis no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Al Gharafa SC x Esteghlal FC?

Os preços dos ingressos para jogos da Liga dos Campeões da AFC Elite variam conforme o setor do estádio, a qualidade da visão do campo e a procura pela partida.

Nos canais oficiais de venda, os ingressos comuns para setores gerais costumam custar a partir de cerca de 30 SAR a 50 SAR.

Se os lotes oficiais se esgotarem, os preços de revenda dependerão da disponibilidade no mercado. Em plataformas secundárias como a Ticombo, as opções de ingressos comuns começam em aproximadamente 80 SAR.

Para conseguir os ingressos mais baratos, compre assim que a venda ao público começar ou confira as ofertas disponíveis nas plataformas de revenda antes que se esgotem.

Al-Gharafa x Esteghlal pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Gharafa e Esteghlal

O Al-Gharafa somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC Elite, enquanto o revés por 4 a 1 para o Al-Sadd na Stars League foi o resultado mais pesado dessa sequência. Nesses cinco jogos, o Al-Gharafa marcou cinco gols e sofreu nove, números que refletem a vulnerabilidade defensiva da equipe. Sua única vitória foi por 2 a 1 sobre o Al-Shahaniya.

O Esteghlal não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos, com duas vitórias e três empates. O resultado de maior destaque foi a vitória por 3 a 0 sobre o Al-Sadd pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em 14 de setembro. A outra vitória foi um apertado 1 a 0 sobre o Paykan na Persian Gulf Pro League. Em três dessas cinco partidas, a equipe não sofreu gols, sinal de disciplina defensiva. Nesse período, marcou cinco gols e sofreu um.

ALG

ALG - Sequência

ALS
D1-3
ALS
D4-1
LUS
E0-0
HIL
D2-1
ALW
D3-2
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
EST

EST - Sequência

PER
E1-1
ARA
E0-0
PAY
V1-0
ALS
V3-0
TRA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al-Gharafa x Esteghlal: retrospecto recente do confronto

O Esteghlal tem o melhor retrospecto nos confrontos recentes entre os dois clubes. O encontro mais recente, disputado em setembro de 2024 pela Liga dos Campeões da AFC Elite, terminou com vitória do Esteghlal por 3 a 0. Nos três confrontos registrados entre as equipes, o Esteghlal venceu duas vezes e empatou uma. O Al-Gharafa ainda não conseguiu vencer o adversário iraniano nessa competição.

Confrontos

Al-GharafaEmpateEsteghlal
0
1
2
Liga dos Campeões da Ásia
Esteghlal badge
Esteghlal
EST
3
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
0
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
1
Esteghlal badge
Esteghlal
EST
1
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Esteghlal badge
Esteghlal
EST
3
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
0
FJ
1Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram1/3


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