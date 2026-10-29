O Al-Fayha recebe o Al Fateh na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no Majmaah Sports City, em Al Majma'ahh.

O histórico de confrontos diretos mostra que o Al-Ahli tradicionalmente leva vantagem sobre o Al-Faisaly, embora as diferenças nos placares costumem ser pequenas. Nos encontros mais recentes entre os dois pela liga antes da passagem do Al-Faisaly por uma divisão inferior, os jogos foram frequentemente disputados e tiveram muitos gols.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al-Ahli x Al-Faisaly, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al-Fayha x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita?

Al-Fayha x Al Fateh acontece no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 14 20 de nov. de 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Como comprar ingressos para Al-Fayha x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita?

As opções para comprar ingressos para Al-Fayha x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita incluem:

1. Canais oficiais dos clubes

Plataforma oficial da liga: Compra diretamente pelos parceiros oficiais de venda de ingressos do Campeonato Saudita ou por plataformas como a Webook, quando a venda para os jogos em casa dos clubes for aberta.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Fayha x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita?

Os preços dos ingressos para o jogo do Campeonato Saudita entre Al-Fayha e Al Fateh FC variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Assentos com preços regulados / econômicos: de SAR 10 a SAR 30 (com parte da capacidade do estádio sujeita aos limites de preços da liga).

de SAR 10 a SAR 30 (com parte da capacidade do estádio sujeita aos limites de preços da liga). Entrada comum / assentos padrão: de SAR 35 a SAR 100, dependendo do setor e da vista.

de SAR 35 a SAR 100, dependendo do setor e da vista. Assentos premium / tribuna principal: de SAR 100 a SAR 250 por lugares centrais com vista privilegiada.

de SAR 100 a SAR 250 por lugares centrais com vista privilegiada. Pacotes VIP e de hospitalidade: de SAR 500 a mais de SAR 1.500, com acesso exclusivo a lounges e assentos privilegiados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos pelos canais oficiais dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de entradas comuns / anel superior: de SAR 150 a SAR 300, dependendo da demanda e da disponibilidade de ingressos.

de SAR 150 a SAR 300, dependendo da demanda e da disponibilidade de ingressos. Revenda de assentos de categoria 1 / lateral do campo: de SAR 350 a SAR 750 por lugares muito procurados no anel inferior ou com vista central.

de SAR 350 a SAR 750 por lugares muito procurados no anel inferior ou com vista central. Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: de SAR 1.200 a mais de SAR 3.000.

Al-Fayha x Al Fateh FC pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Fayha e Al Fateh FC

O Al-Fayha não venceu nenhuma das últimas cinco partidas pelo Campeonato Saudita, com um empate e quatro derrotas nessa sequência. O jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al Khaleej, e a equipe também perdeu por 2 a 1 para o Al Ittihad anteriormente na sequência. Duas das cinco partidas terminaram empatadas, incluindo o 1 a 1 com o Al Riyadh e o 0 a 0 contra o Al Shabab. Nos cinco jogos, o Al-Fayha marcou quatro gols e sofreu sete.

O Al Fateh soma uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas. A vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Al Hazem foi o resultado mais recente e deu ânimo à equipe após uma sequência que incluiu uma derrota por 4 a 0 para o Al-Ahli e outra por 4 a 2 para o Neom SC. O time empatou em 0 a 0 com o Al-Taawoun na quinta partida da sequência e, ao longo dos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu nove.

Al-Fayha x Al Fateh FC: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou com vitória do Al-Fayha por 2 a 0 em casa, em janeiro de 2026, pelo Campeonato Saudita. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al-Fayha venceu duas vezes, o Al Fateh venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas. Os cinco jogos tiveram 11 gols no total.