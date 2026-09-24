O Al-Fayha enfrenta o Al Ahli na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah.

No encontro mais recente, em 8 de abril de 2026, as duas equipes empataram por 1 a 1 no Majmaah Sports City Stadium, com gols de Ivan Toney e Jason. Nos últimos cinco confrontos entre eles, o Al-Ahli segue invicto contra o Al-Fayha, com três vitórias e dois empates.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al-Fayha x Al Ahli, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al-Fayha x Al Ahli pela Saudi Pro League?

Al-Fayha x Al Ahli começa no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah, na segunda-feira, 19 de outubro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 10 19 de out. de 2026 - 11:05 Majmaah Sports City

Como comprar ingressos para Al-Fayha x Al Ahli pela Saudi Pro League?

Os ingressos para a partida da Saudi Pro League entre Al-Fayha e Al Ahli podem ser comprados por meio dos canais oficiais primários de venda, assim como em marketplaces secundários de ingressos.

1. Plataforma oficial primária de ingressos (Webook)

Visite a plataforma oficial: acesse a Webook ou vá diretamente pelo site da Saudi Pro League na seção Matches / Fixtures & Tickets.

2. Marketplaces secundários e revenda

Se os ingressos primários estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como a GrintaHub listam ingressos de revenda.

Quanto custam os ingressos para Al-Fayha x Al Ahli pela Saudi Pro League?

Os preços oficiais dos ingressos para a partida entre Al-Fayha e Al Ahli ainda não foram especificados nos detalhes de entrada. No entanto, a precificação padrão de ingressos da Saudi Pro League geralmente segue estas faixas:

Categoria 3 / atrás do gol (entrada geral): ~20 – 50 SAR

Categoria 2 & 1 (arquibancada lateral regular / premium): ~50 – 150 SAR

Pacotes VIP / hospitalidade: ~500 – 1.500+ SAR

Em plataformas secundárias de ingressos como a GrintaHub, os preços dos ingressos para Al Nassr FC x Neom SC têm um acréscimo maior, dependendo da demanda e da localização do assento:

Categoria 3 / atrás do gol (entrada geral) : ~150 – 300 SAR

Categoria 2 & 1 (arquibancada lateral / premium): ~300 – 650 SAR

Pacotes VIP / hospitalidade: ~800 – 1.800+ SAR

Al-Fayha x Al Ahli pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Fayha x Al Ahli

O Al-Fayha somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para o Al Ittihad, e antes disso empatou por 2 a 2 com o Al Kholood. Sua única vitória nessa sequência foi contra o Abha, por 3 a 2, com a equipe também empatando em 0 a 0 com o Al-Taawoun e perdendo por 3 a 0 para o Al Hilal. Ao longo desses cinco jogos, o Al-Fayha marcou seis gols e sofreu oito.

Os últimos cinco jogos do Al Ahli renderam duas vitórias e três derrotas. A equipe venceu o Al Riyadh por 5 a 0 e o Auckland FC por 1 a 0 na Copa Intercontinental da Fifa, mas perdeu para o Al Qadsiah (3-2), o Al Hilal (3-0) e o Al Kholood (3-1). A equipe marcou nove gols nesse período, mas também sofreu nove, com a consistência defensiva sendo uma preocupação clara.

Al-Fayha x Al Ahli: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, disputado no Majmaah Sports City em abril de 2026 pela Saudi Pro League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ahli venceu três vezes, com um empate e uma partida ainda sem produzir um vencedor para o Al-Fayha. As vitórias do Al Ahli incluem um triunfo por 5 a 0 em abril de 2025 e um resultado de 2 a 0 em dezembro de 2025, com o time de Jeddah marcando nove gols contra dois do Al-Fayha ao longo desses cinco encontros.