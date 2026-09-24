O Al Fateh enfrenta o Al Khaleej no domingo, 18 de outubro de 2026, no Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, em Hofuf.

Nos últimos 14 encontros entre as equipes, o Al Fateh soma 8 vitórias, contra 3 do Al Khaleej, além de 3 empates. No confronto mais recente pela liga, em 24 de abril de 2026, o Al Fateh conquistou uma apertada vitória em casa por 1 a 0 no Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Fateh x Al Khaleej, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Fateh FC x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

Al Fateh x Al Khaleej acontece no Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium, em Hofuf, no domingo, 18 de outubro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 10 18 de out. de 2026 - 14:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Como comprar ingressos para Al Fateh FC x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para a partida da Saudi Pro League entre Al Fateh FC e Al Khaleej, você pode fazer a compra online por meio das plataformas oficiais de venda de ingressos da Saudi Pro League ou de plataformas secundárias, como a Ticombo.

1. Plataformas oficiais e autorizadas online

O Al Fateh FC normalmente disponibiliza ingressos nos portais oficiais de venda da Saudi Pro League ou por meio de sua plataforma dedicada de bilheteria do clube.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se a partida esgotar nos canais primários, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo. Essas plataformas permitem que os fãs comprem ingressos anunciados por outros torcedores, embora os preços possam oscilar para cima ou para baixo em relação ao valor de face, dependendo da demanda geral pelo confronto.

Quanto custam os ingressos para Al Fateh FC x Al Khaleej pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para a partida da Saudi Pro League entre Al Fateh FC e Al Khaleej dependem da categoria do assento e da plataforma de compra:

1. Categoria 1 (assento padrão) Os ingressos de entrada padrão para áreas regulares normalmente custam entre 30 SAR e 50 SAR. Esses ingressos cobrem os setores gerais de mandante e visitante atrás dos gols ou nos cantos do anel superior.

2. Categoria 2 (premium / arquibancada principal) Os ingressos intermediários localizados ao longo da lateral do campo, com visão central, geralmente variam entre 75 SAR e 150 SAR.

3. VIP e hospitalidade Os assentos VIP e os pacotes de hospitalidade normalmente partem de 300 SAR e podem chegar a 1.000 SAR ou mais, dependendo do acesso ao lounge e dos serviços de catering incluídos.

4. Plataformas secundárias de ingressos Em plataformas secundárias como a Ticombo, os preços geralmente variam de 100 SAR a 450+ SAR, dependendo da demanda, da localização do assento e da proximidade do dia da partida.

Al Fateh FC x Al Khaleej pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Fateh FC e Al Khaleej

O Al Fateh não venceu nenhum dos seus últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para o Al Diriyah, e antes disso empatou por 0 a 0 com o Al-Taawoun. Ao longo desses cinco jogos, o Al Fateh marcou três gols e sofreu quatro, refletindo uma equipe que tem enfrentado dificuldades nas duas pontas.

O Al Khaleej também não venceu em suas últimas cinco partidas pela liga, somando três empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Al Riyadh, enquanto sua derrota mais pesada na sequência foi contra o Al Hilal, por 5 a 1. A equipe marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Al Fateh FC x Al Khaleej: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 24 de abril de 2026, quando o Al Fateh venceu em casa por 1 a 0 na Saudi Pro League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Fateh venceu três vezes e o Al Khaleej uma, com uma partida também terminando a favor do Al Fateh fora de casa. O Al Fateh tem levado vantagem neste confronto de maneira geral, incluindo uma convincente vitória por 5 a 1 na casa do Al Khaleej em abril de 2025.