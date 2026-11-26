O Al-Faisaly recebe o Al Khaleej na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah.

O confronto oficial mais recente entre Al-Faisaly e Al Khaleej aconteceu pela Copa do Rei, em janeiro de 2019, quando o Al Khaleej venceu por 2 a 1 após a prorrogação. O Al-Faisaly receberá a partida no Estádio Majmaah Sports City e tentará aproveitar o mando de campo para conquistar pontos importantes.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al-Faisaly x Al Khaleej, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Al-Faisaly e Al Khaleej pelo Campeonato Saudita?

Al-Faisaly x Al Khaleej será disputado no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 10 de dez. de 2026 - 09:45 Majmaah Sports City

Como comprar ingressos para Al-Faisaly x Al Khaleej pelo Campeonato Saudita?

Confira as opções e os passos para comprar ingressos para o próximo jogo entre Al-Faisaly e Al Khaleej pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Perto da data da partida, consulte os sites oficiais ou as redes sociais do Al-Faisaly e do Al Khaleej. Os clubes costumam divulgar informações sobre o início das vendas e links diretos para a compra por suas torcidas, tanto da casa quanto visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Faisaly x Al Khaleej pelo Campeonato Saudita?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Al Ahli pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

Entrada comum / assentos padrão: Normalmente custam de 10 SAR a 30 SAR .

Normalmente custam de . Assentos intermediários e nas laterais do campo: Geralmente custam de 40 SAR a 80 SAR .

Geralmente custam de . Assentos VIP e premium: Normalmente custam de 100 SAR a 250 SAR ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de assentos padrão e do setor superior: Preços iniciais entre 50 SAR e 170 SAR .

Preços iniciais entre . Revenda de assentos nas laterais e nos setores centrais: Preços de 200 SAR a 500 SAR ou mais .

Preços de . Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: Preços a partir de 1.000 SAR a 1.500 SAR ou mais.

Al-Faisaly x Al Khaleej pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Faisaly e Al Khaleej

O Al-Faisaly soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Saudita, com sete gols marcados e oito sofridos. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Al Nassr. Também foi derrotado por 3 a 1 pelo Al Ittihad anteriormente nessa sequência. Os empates com o Al Shabab e com o Al-Ettifaq, este sem gols, mostram que o time consegue arrancar resultados, mas o desempenho defensivo segue preocupante.

O Al Khaleej venceu duas, empatou duas e perdeu uma das últimas cinco partidas. A mais recente terminou em derrota por 4 a 1 para o Al Ahli. Antes disso, venceu o Al Fateh por 3 a 2 fora de casa e bateu o Al-Fayha por 2 a 0, mostrando que consegue marcar gols como visitante. Nas partidas anteriores, empatou por 1 a 1 com o Al-Ettifaq e com o Al Nassr, somando pontos contra adversários fortes.

Al-Faisaly x Al Khaleej: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Copa do Rei, em janeiro de 2019, quando o Al Khaleej venceu o Al-Faisaly por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Al-Faisaly venceu dois, o Al Khaleej venceu dois e um terminou empatado, mostrando equilíbrio no histórico entre os times.