O Al-Faisaly recebe o Al Khaleej na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah.

O confronto oficial mais recente entre Al-Faisaly e Al-Khaleej aconteceu pela Copa do Rei, em janeiro de 2019, quando o Al-Khaleej venceu por 2 a 1 após a prorrogação. O Al-Faisaly receberá a partida no Estádio Majmaah Sports City e tentará aproveitar o mando de campo para conquistar pontos importantes.

Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al-Faisaly x Al Khaleej, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al-Faisaly x Al Khaleej pela Liga Saudita?

Al-Faisaly x Al Khaleej será disputado no Majmaah Sports City, em Al Majma'ah, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Como comprar ingressos para Al-Faisaly x Al Khaleej pela Liga Saudita?

Veja as opções e os passos para comprar ingressos para o próximo jogo entre Al-Faisaly e Al Khaleej pela Liga Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Consulte os sites oficiais ou as redes sociais de Al-Faisaly e Al Khaleej quando a data da partida estiver mais próxima. Os clubes costumam anunciar detalhes sobre o início das vendas e links diretos para a compra por seus torcedores, tanto da casa quanto visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Faisaly x Al Khaleej pela Liga Saudita?

Veja as faixas de preço dos ingressos para o jogo entre Al Ittihad e Al Ahli pela Liga Saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / assentos padrão: Geralmente custam de 10 SAR a 30 SAR .

Geralmente custam de . Assentos intermediários e nas laterais do campo: Geralmente custam de 40 SAR a 80 SAR .

Geralmente custam de . Assentos VIP e premium: Geralmente custam de 100 SAR a 250 SAR ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de assentos padrão e do setor superior: Preços iniciais entre 50 SAR e 170 SAR .

Preços iniciais entre . Revenda de assentos nas laterais e em setores centrais: Preços entre 200 SAR e 500 SAR ou mais .

Preços entre . Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: Preços a partir de 1.000 SAR a 1.500 SAR ou mais.

Al-Faisaly x Al Khaleej pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Faisaly e Al Khaleej

O Al-Faisaly soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Liga Saudita, com sete gols marcados e oito sofridos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Al Nassr, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Al Ittihad nessa sequência. O empate com o Al Shabab e o 0 a 0 diante do Al-Ettifaq mostram que o time consegue arrancar resultados, mas o desempenho defensivo segue preocupante.

O Al Khaleej venceu dois, empatou dois e perdeu um dos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 1 para o Al Ahli. Antes disso, venceu o Al Fateh por 3 a 2 fora de casa e bateu o Al-Fayha por 2 a 0, mostrando capacidade de marcar como visitante. Em partidas anteriores, empatou por 1 a 1 com Al-Ettifaq e Al Nassr, conquistando pontos contra adversários fortes.

Al-Faisaly x Al Khaleej: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Copa do Rei, em janeiro de 2019, quando o Al Khaleej venceu o Al-Faisaly por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Al-Faisaly venceu duas vezes, o Al Khaleej venceu duas e uma partida terminou empatada, mostrando equilíbrio no histórico entre as equipes.