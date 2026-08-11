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Campeonato Saudita
team-logoAl-Ettifaq
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl-Riyadh
Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets
Traduzido por

Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Riyadh: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Saudita
Al-Ettifaq
Al-Riyadh

Al-Ettifaq enfrenta o Al Riyadh na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Al-Ettifaq recebe o Al-Riyadh em seu estádio, em Dammam, enquanto os dois clubes abrem suas campanhas na Saudi Pro League de 2026/27, e os ingressos já estão à venda para os torcedores que quiserem acompanhar a ação ao vivo. O Al-Ettifaq chega à nova temporada após uma forte campanha em 2025/26, que o fez garantir classificação continental, enquanto o Al-Riyadh viaja para o leste na esperança de embalar desde cedo no que promete ser uma disputa competitiva na elite.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo os ingressos para Al-Ettifaq FC x Al-Riyadh SC, incluindo detalhes sobre o pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando é o pontapé inicial de Al-Ettifaq x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 1
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para esta partida é pela Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Ettifaq FC x Al-Riyadh SC com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar depender de associação oficial ao clube ou esperar a abertura das vendas gerais.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e no aplicativo WeBook, embora geralmente sejam liberados uma ou duas semanas antes do pontapé inicial e possam ser limitados para torcedores sem associação prévia ao clube. Como se trata de um jogo de abertura de temporada, a expectativa é de boa demanda dos dois lados, então reservar com antecedência pela Ticombo é uma forma inteligente de evitar ficar sem ingresso.

Quanto custam os ingressos para Al-Ettifaq x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League continuam entre os mais acessíveis do futebol mundial, e esta partida não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de assentos laterais geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria das aberturas de temporada, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al-Ettifaq x Al Riyadh pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al-Ettifaq e Al Riyadh

ALI

ALI - Sequência

ALA
V1-3
ANA
E0-0
ALK
V0-5
ITT
D1-3
NEO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALR

ALR - Sequência

ALQ
D0-4
ALF
D4-2
ALF
V1-0
ALT
E1-1
ALA
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al-Ettifaq x Al Riyadh: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-EttifaqEmpateAl-Riyadh
3
1
1
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Al-Ettifaq x Al Riyadh

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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