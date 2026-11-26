O Al-Ettifaq recebe o Al Hazem na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam.

O confronto mais recente entre os times, em fevereiro de 2026, terminou com vitória do Al Hazem por 3 a 1, mostrando que o time é capaz de surpreender. Antes dessa derrota, os dois fizeram um disputado empate por 2 a 2 na última vez em que o Al-Ettifaq recebeu o adversário, em outubro de 2025.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al-Ettifaq x Al Hazem, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Al-Ettifaq e Al Hazem pelo Campeonato Saudita?

Al-Ettifaq x Al Hazem será disputado no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 12 de dez. de 2026 - 09:25 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Hazem pelo Campeonato Saudita?

Com base nas informações de bilheteria para a partida, estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al Hazem:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Em geral, é possível garantir ingressos diretamente pelo portal oficial de vendas do Al-Ettifaq ou pelos canais do clube para os jogos em casa no Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Saudita quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al-Ettifaq x Al Hazem pelo Campeonato Saudita?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o jogo entre Al-Ettifaq e Al Hazem pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Assentos mais baratos: SAR 10 a SAR 30

SAR 10 a SAR 30 Ingressos comuns: SAR 50 a SAR 125

SAR 50 a SAR 125 Categoria 1 / assentos premium nas laterais do campo: SAR 250 a SAR 700

SAR 250 a SAR 700 Pacotes VIP e de hospitalidade: SAR 1.500 a SAR 2.500+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Assentos comuns: SAR 220 a SAR 560

SAR 220 a SAR 560 Assentos privilegiados próximos à linha do meio-campo / nas laterais: SAR 560 a SAR 1.200+

SAR 560 a SAR 1.200+ Assentos VIP: SAR 1.800+

Al-Ettifaq x Al Hazem pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al-Ettifaq e Al Hazem

O Al-Ettifaq somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Saudita. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Al Kholood. Antes disso, o time também venceu o Neom SC por 1 a 0 nessa sequência. O único tropeço foi a derrota em casa por 4 a 1 para o Al Ittihad. Nessas cinco partidas, o Al-Ettifaq marcou oito gols e sofreu nove, números que mostram um time capaz de marcar, mas nem sempre sólido defensivamente.

O Al Hazem conseguiu apenas um empate e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em 2 a 2 contra o Al-Fayha. Antes disso, o time perdeu por 1 a 0 para o Al Hilal. Também foi derrotado por 3 a 1 pelo Al Ahli e por 3 a 2 pelo Al Fateh. A equipe de Kadri marcou sete gols e sofreu dez nessa sequência, e não venceu nas últimas quatro tentativas.

Al-Ettifaq x Al Hazem: histórico recente do confronto

O confronto mais recente entre os dois times foi em fevereiro de 2026, quando o Al Hazem venceu o Al-Ettifaq em casa por 3 a 1 pelo Campeonato Saudita. Antes disso, os clubes empataram por 2 a 2 em outubro de 2025, quando o Al-Ettifaq recebeu o Al Hazem. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al-Ettifaq tem o melhor retrospecto geral, incluindo vitórias por 5 a 2 e 2 a 0, embora os resultados tenham variado, com triunfos dos dois lados.