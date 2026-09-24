O Al Diriyah enfrenta o Al Riyadh no domingo, 18 de outubro de 2026, no Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, em Riad.

Antes dos próximos compromissos, o Diriyah Club vem mostrando boa forma, com vitórias recentes no cenário doméstico, incluindo um triunfo fora de casa por 2 a 1 sobre o Al Fateh SC e uma vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq. Do outro lado, o Al-Riyadh SC teve um início de campanha mais difícil, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da liga, além de derrotas pesadas contra adversários da primeira divisão.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Al Diriyah x Al Riyadh, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Al Diriyah x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

Al Diriyah x Al Riyadh começa no Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, em Riad, no domingo, 18 de outubro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 10 20 de out. de 2026 - 11:00 Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Diriyah x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para a partida entre Al Diriyah e Al Riyadh, você pode seguir estas principais opções de compra:

1. Plataformas online oficiais e autorizadas

A principal forma de garantir ingressos para jogos da Saudi Pro League é digitalmente, por meio da plataforma oficial parceira de venda de ingressos da liga. A Saudi Pro League faz parceria com distribuidores digitais de ingressos para garantir acesso acessível e disponível em todos os estádios.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Quando as cargas primárias se esgotam ou quando são necessários setores específicos, as plataformas secundárias de ingressos servem como opção alternativa. Plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo, hospedam ofertas de revenda de torcedores individuais e vendedores secundários.

Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Al Riyadh pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para a partida da Saudi Pro League entre Al Diriyah e Al Riyadh dependem da categoria do assento e da plataforma de compra:

1. Plataformas oficiais

Entrada geral (assentos padrão): 10 SAR – 30 SAR

Ingressos de entrada nos setores designados atrás do gol, anel superior ou áreas padrão de apoio.

Setor intermediário e lateral do campo: 30 SAR – 80 SAR

Assentos laterais com visão central do gramado.

Premium e hospitalidade VIP: 100 SAR – 250+ SAR

Hospitalidade dedicada, assentos acolchoados ou acesso ao lounge VIP.



2. Plataformas secundárias de ingressos

Os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo, variam com base na disponibilidade, na demanda e na localização do assento conforme o dia do jogo se aproxima.

Assentos padrão: Aproximadamente 150 SAR – 400 SAR , dependendo da demanda e da margem do vendedor.

Lateral do campo / Premium:400 SAR – 1.800+ SAR para compras de última hora ou lotes de alta demanda quando as vendas primárias estão esgotadas.

Al Diriyah x Al Riyadh pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Diriyah e Al Riyadh

O Al Diriyah somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, marcando sete gols e sofrendo quatro. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Al Fateh, e a equipe também conquistou um triunfo por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq nessa sequência. A única derrota foi contra o Al Qadsiah, que venceu por 2 a 0.

O Al Riyadh conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da liga, com dois empates e duas derrotas, sofrendo 12 gols no processo. A derrota mais pesada foi um 5 a 0 para o Al Ahli, e a equipe também perdeu por 4 a 0 para o Al Nassr. A vitória por 1 a 0 sobre o Neom SC representa o único resultado positivo nesse recorte, com empates consecutivos antes e depois oferecendo pouco incentivo.

Al Diriyah x Al Riyadh: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis no momento sobre confrontos recentes entre Al Diriyah e Al Riyadh. Esta seção será atualizada quando os dados históricos da partida forem confirmados.