O Al Diriyah recebe o Al-Fayha na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

O Al-Fayha chega ao confronto como um time mais estabelecido na primeira divisão, após passar os últimos anos consolidando sua presença na liga saudita. Como o Al Diriyah passou a maior parte de sua história fora da elite, confrontos oficiais entre os dois clubes são extremamente raros.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Al Diriyah x Al-Fayha pela liga saudita?

Al Diriyah x Al-Fayha acontece no Al-Awwal Park, em Riad, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 10 de dez. de 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha pela liga saudita?

Com base nas informações de venda de ingressos para o jogo, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Diriyah x Al-Fayha:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Consulte os sites ou as plataformas de ingressos oficiais do Al Diriyah e do Al-Fayha. Os clubes costumam disponibilizar as entradas para seus jogos em casa diretamente por meio de seus parceiros oficiais ou de suas próprias plataformas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da liga saudita quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha pela liga saudita?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o jogo entre Al Diriyah e Al-Fayha pela liga saudita:

1. Canais oficiais dos clubes

Entrada comum / assentos padrão: de 10 SAR a 30 SAR.

de 10 SAR a 30 SAR. Assentos intermediários e nas laterais do campo: de 30 SAR a 80 SAR.

de 30 SAR a 80 SAR. Hospitalidade premium e VIP: de 100 SAR a mais de 250 SAR.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem entradas com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos padrão / categoria 3: de 150 SAR a 400 SAR.

de 150 SAR a 400 SAR. Assentos nas laterais do campo / premium: de 400 SAR a mais de 1.800 SAR.

Al Diriyah x Al-Fayha pela liga saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Diriyah e Al-Fayha

O Al Diriyah chega ao jogo com resultados variados: duas derrotas, dois empates e uma vitória nas últimas cinco partidas pela liga saudita. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al Ittihad. Nesse período, também perdeu por 3 a 0 para o Al Nassr. A única vitória, por 1 a 0 sobre o Al Riyadh, foi o ponto positivo da sequência, completada por empates com Al-Taawoun e Abha. Os resultados mostram um time capaz de somar pontos, mas sem regularidade.

O Al-Fayha vive uma fase igualmente irregular. Nas últimas cinco partidas, registrou um empate, duas derrotas e outros dois empates, sem nenhuma vitória nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Al Hazem, enquanto a derrota para o Al Ahli pela liga terminou em 3 a 2. O time marcou gols em quatro dos últimos cinco jogos, mas também sofreu gols em quatro deles, sinal de uma fragilidade defensiva que Carille precisará corrigir.

Al Diriyah x Al-Fayha: retrospecto recente do confronto

Os dados dos últimos cinco confrontos entre Al Diriyah e Al-Fayha não foram disponibilizados até o momento. Por isso, não é possível apresentar um retrospecto histórico do duelo.