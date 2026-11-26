O Al Diriyah recebe o Al-Fayha na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.
O Al-Fayha chega ao confronto como um time mais estabelecido na primeira divisão, após passar os últimos anos consolidando sua presença na liga saudita. Como o Al Diriyah passou a maior parte de sua história fora da elite, confrontos oficiais entre os dois clubes são extremamente raros.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Al Diriyah x Al-Fayha pela liga saudita?
Al Diriyah x Al-Fayha acontece no Al-Awwal Park, em Riad, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha pela liga saudita?
Com base nas informações de venda de ingressos para o jogo, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Diriyah x Al-Fayha:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial dos clubes: Consulte os sites ou as plataformas de ingressos oficiais do Al Diriyah e do Al-Fayha. Os clubes costumam disponibilizar as entradas para seus jogos em casa diretamente por meio de seus parceiros oficiais ou de suas próprias plataformas.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Grintahub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da liga saudita quando a oferta inicial se esgota.
Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha pela liga saudita?
Estas são as faixas de preço dos ingressos para o jogo entre Al Diriyah e Al-Fayha pela liga saudita:
1. Canais oficiais dos clubes
- Entrada comum / assentos padrão: de 10 SAR a 30 SAR.
- Assentos intermediários e nas laterais do campo: de 30 SAR a 80 SAR.
- Hospitalidade premium e VIP: de 100 SAR a mais de 250 SAR.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem entradas com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos padrão / categoria 3: de 150 SAR a 400 SAR.
- Assentos nas laterais do campo / premium: de 400 SAR a mais de 1.800 SAR.
Al Diriyah x Al-Fayha pela liga saudita: tudo o que você precisa saber
Momento de Al Diriyah e Al-Fayha
O Al Diriyah chega ao jogo com resultados variados: duas derrotas, dois empates e uma vitória nas últimas cinco partidas pela liga saudita. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al Ittihad. Nesse período, também perdeu por 3 a 0 para o Al Nassr. A única vitória, por 1 a 0 sobre o Al Riyadh, foi o ponto positivo da sequência, completada por empates com Al-Taawoun e Abha. Os resultados mostram um time capaz de somar pontos, mas sem regularidade.
O Al-Fayha vive uma fase igualmente irregular. Nas últimas cinco partidas, registrou um empate, duas derrotas e outros dois empates, sem nenhuma vitória nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Al Hazem, enquanto a derrota para o Al Ahli pela liga terminou em 3 a 2. O time marcou gols em quatro dos últimos cinco jogos, mas também sofreu gols em quatro deles, sinal de uma fragilidade defensiva que Carille precisará corrigir.
Al Diriyah x Al-Fayha: retrospecto recente do confronto
Os dados dos últimos cinco confrontos entre Al Diriyah e Al-Fayha não foram disponibilizados até o momento. Por isso, não é possível apresentar um retrospecto histórico do duelo.