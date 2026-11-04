O Al Diriyah recebe o Al-Fayha na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

O Al-Fayha chega a este confronto como uma equipe mais consolidada na primeira divisão, após passar os últimos anos firmando sua presença na Liga Saudita. Como o Al Diriyah passou a maior parte de sua história fora da elite, confrontos oficiais entre os dois clubes são extremamente raros.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Diriyah x Al-Fayha pela Liga Saudita?

Al Diriyah x Al-Fayha começa na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Al-Awwal Park, em Riad.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha pela Liga Saudita?

Com base nas informações sobre a venda de ingressos para o próximo jogo, estas são as opções disponíveis para comprar entradas para Al Diriyah x Al-Fayha:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Consulte os sites oficiais ou os portais de ingressos do Al Diriyah e do Al-Fayha, já que os clubes normalmente vendem ingressos para seus jogos em casa diretamente por meio de seus parceiros oficiais de venda ou de seus próprios portais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Al-Fayha pela Liga Saudita?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o jogo da Liga Saudita entre Al Diriyah e Al-Fayha:

1. Canais oficiais dos clubes

Entrada comum / assentos padrão: de 10 a 30 SAR.

de 10 a 30 SAR. Assentos intermediários & nas laterais do campo: de 30 a 80 SAR.

de 30 a 80 SAR. Áreas premium & VIP: de 100 a mais de 250 SAR.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Assentos padrão / categoria 3: de 150 a 400 SAR.

de 150 a 400 SAR. Assentos nas laterais do campo / premium: de 400 a mais de 1.800 SAR.

Al Diriyah x Al-Fayha pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Diriyah e Al-Fayha

O Al Diriyah chega a este jogo após uma sequência irregular, com duas derrotas, dois empates e uma vitória nas últimas cinco partidas pela Liga Saudita. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Al Ittihad, e a equipe também perdeu por 3 a 0 para o Al Nassr nesse período. A única vitória, por 1 a 0 sobre o Al Riyadh, segue como o ponto positivo da sequência, completada pelos empates com Al-Taawoun e Abha. Os resultados mostram uma equipe capaz de somar pontos, mas sem regularidade.

O momento do Al-Fayha também é marcado pela irregularidade. Nas últimas cinco partidas, a equipe registrou um empate, duas derrotas e outros dois empates, sem vitórias nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Al Hazem, enquanto a derrota para o Al Ahli pela liga foi por 3 a 2. O time marcou em quatro dos últimos cinco jogos, mas também sofreu gols em quatro deles, sinal de uma fragilidade defensiva que Carille precisará corrigir.

Al Diriyah x Al-Fayha: histórico recente do confronto

Os dados dos últimos cinco confrontos entre Al Diriyah e Al-Fayha não foram fornecidos até o momento, por isso não é possível incluir um retrospecto desses jogos.