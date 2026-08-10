Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Saudita
team-logoAl Diriyah
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl-Ahli
Book Al Diriyah vs Al Ahli Tickets
Traduzido por

Como comprar ingressos para Al Diriyah x Al Ahli: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Al Diriyah
Al-Ahli

Al Diriyah enfrenta o Al Ahli na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

A Saudi Pro League segue seu crescimento dramático, enquanto o recém-promovido Diriyah Club se prepara para receber a potência Al-Ahli Saudi FC em um empolgante duelo da primeira divisão. Apoiado pela Diriyah Company e pelo Public Investment Fund, o ambicioso time da casa está ansioso para consolidar seu status diante da elite, enquanto o estrelado Al-Ahli conta com uma enorme torcida em todo o Reino.

Se você quer acompanhar ao vivo esse espetáculo da rodada em Riad, a GOAL reuniu todos os detalhes essenciais sobre os ingressos.

Quando será o pontapé inicial de Al Diriyah x Al Ahli pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Diriyah x Al Ahli pela Saudi Pro League?

Garantir ingressos válidos para jogos de grande apelo da Saudi Pro League pode ser concorrido, especialmente quando gigantes consolidados como o Al-Ahli visitam a capital.

As vendas primárias de ingressos são feitas por meio dos portais oficiais dos clubes e das plataformas de ingressos da Saudi Pro League. No entanto, os ingressos de venda geral padrão costumam se esgotar rapidamente assim que são disponibilizados ao público.

Para os torcedores que não conseguirem comprar nas liberações iniciais, marketplaces secundários de ingressos confiáveis oferecem uma solução prática. Plataformas como a Ticombo permitem que os fãs comprem e vendam ingressos verificados para a partida com segurança. A Ticombo oferece preços transparentes e proteção ao comprador, garantindo que suas entradas sejam autênticas e entregues no prazo.

Quanto custam os ingressos para Al Diriyah x Al Ahli pela Saudi Pro League?

O preço dos ingressos para partidas da Saudi Pro League depende da localização do assento, da visão do campo e da demanda geral.

Resumo da faixa de preços em riais sauditas (SAR):

  • Categoria 3 / Setor atrás do gol padrão: 150 SAR a 250 SAR
  • Categoria 2 / Setor lateral superior: 250 SAR a 450 SAR
  • Categoria 1 / Setor principal inferior: 450 SAR a 650 SAR
  • VIP / Pacotes hospitality: 850 SAR a 1.500 SAR+

Comprar com antecedência garante que você consiga os ingressos mais baratos disponíveis antes que a alta demanda eleve os preços de mercado perto do dia do jogo.

Al Diriyah x Al Ahli pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Diriyah e Al Ahli

AHL

AHL - Sequência

ALK
V3-0
ALK
V1-4
RA
E2-2
VSC
D1-3
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Diriyah x Al Ahli: retrospecto recente do confronto direto

Classificação de Al Diriyah e Al Ahli

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google