O Al Ahli recebe o Shabab Al Ahli em um confronto decisivo da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite, no imponente King Abdullah Sports City, em Jidá.

A GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços. Confira como garantir seus ingressos agora e apoiar seu time de perto.

Quando será Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão de Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite ainda não estão disponíveis. Volte a conferir mais perto do início da partida para saber quais canais de TV e plataformas de streaming transmitirão o jogo.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6 8 de dez. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Ahli x Shabab Al Ahli?

A melhor maneira de garantir seu lugar é pelos canais oficiais de venda de ingressos do clube e da competição, como a plataforma Webook. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro os canais oficiais, à medida que novos lotes forem disponibilizados até o dia da partida.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite na página dedicada aos ingressos da Grintahub.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Shabab Al Ahli?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam para o jogo quanto dos locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida começam no acessível valor de SAR 20 e geralmente chegam a SAR 150 para lugares no anel inferior.

No mercado de revenda, em plataformas como a Grintahub, os ingressos de entrada geral começam em aproximadamente SAR 60. Comprar com antecedência é a melhor estratégia para garantir os preços mais baixos antes que a procura aumente perto da partida.

Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ahli e Shabab Al-Ahli Dubai FC

O Al Ahli registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, empatou por 0 a 0 com o Al-Sadd pela Liga dos Campeões da AFC Elite, depois de perder por 6 a 1 para o Al Shabab pela Liga Saudita. Antes dessa sequência difícil, venceu o Al-Gharafa por 2 a 1 na competição continental e o Al Khaleej por 4 a 1 no campeonato nacional. Nessas cinco partidas, o Al Ahli marcou oito gols e sofreu nove.

O Shabab Al-Ahli Dubai soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Sharjah pela ADNOC Pro League, após perder pelo mesmo placar para o Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes dessas duas derrotas consecutivas, venceu três partidas seguidas, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Esteghlal e outro por 3 a 2 diante do Al-Ain. A equipe marcou nove gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em 16 de fevereiro de 2026, quando o Al Ahli venceu por 4 a 3 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Liga dos Campeões da AFC Elite, o Al Ahli venceu três, houve um empate e o Shabab Al-Ahli Dubai ganhou uma vez em casa. Historicamente, o Al Ahli leva vantagem nessa rivalidade continental.