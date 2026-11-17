O Al Ahli recebe o Shabab Al-Ahli Dubai FC em um confronto decisivo da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite, no espetacular King Abdullah Sports City, em Jidá.

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Quando começa Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

Ainda não há informações oficiais sobre a transmissão de Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite. Volte a conferir mais perto do início da partida para saber os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 6 8 de dez. de 2026 - 13:15

Onde comprar ingressos para Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC?

A melhor opção para garantir seu lugar são os canais oficiais de venda de ingressos do clube e da competição, como a plataforma Webook. A recomendação aos torcedores é sempre consultar primeiro os canais oficiais, à medida que novos lotes são disponibilizados antes do dia do jogo.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite na página de ingressos da Grintahub dedicada à partida.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam para o jogo quanto dos locais. Nos canais oficiais do clube, os ingressos comuns para esta partida começam em acessíveis 20 SAR e geralmente chegam a 150 SAR para lugares no setor inferior.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os ingressos de entrada geral custam a partir de aproximadamente 60 SAR. Comprar rapidamente é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente no dia da partida.

Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ahli e Shabab Al-Ahli Dubai FC

O Al Ahli acumula três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Al-Sadd na Liga dos Campeões da AFC Elite, depois de uma derrota por 6 a 1 para o Al Shabab na Liga Saudita. Antes dessa sequência difícil, venceu o Al-Gharafa por 2 a 1 na competição continental e o Al Khaleej por 4 a 1 no campeonato nacional. Nessas cinco partidas, o Al Ahli marcou oito gols e sofreu nove.

O Shabab Al-Ahli Dubai FC soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Sharjah na ADNOC Pro League, após perder por 2 a 0 para o Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes das duas derrotas consecutivas, venceu três partidas seguidas, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Esteghlal e outra por 3 a 2 contra o Al-Ain. Marcou nove gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Al Ahli x Shabab Al-Ahli Dubai FC: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu pela Liga dos Campeões da AFC Elite em 16 de fevereiro de 2026, quando o Al Ahli venceu por 4 a 3 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Liga dos Campeões da AFC Elite, o Al Ahli venceu três vezes. Houve ainda um empate e uma vitória do Shabab Al-Ahli Dubai FC como mandante. Historicamente, o Al Ahli leva vantagem nessa rivalidade continental.