A Liga dos Campeões da AFC Elite terá mais um confronto continental emocionante: o Al Ahli, potência saudita, recebe o Al-Gharafa, do Catar, no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá. As duas equipes contam com elencos amplos e jogadores de destaque, o que faz deste jogo um dos mais aguardados da fase de grupos.

A GOAL reúne as principais informações sobre a data da partida, o estádio e as opções de ingressos para você garantir seu lugar e acompanhar o jogo ao vivo.

Quando começa Al Ahli x Al-Gharafa pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão de Al Ahli x Al-Gharafa ainda não estão disponíveis. Consulte esta página mais perto do início da partida para conferir os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3 26 de out. de 2026 - 13:00

Onde comprar ingressos para Al Ahli x Al-Gharafa?

Os ingressos oficiais para os jogos do Al Ahli em casa pela Liga dos Campeões da AFC Elite são disponibilizados principalmente pela plataforma oficial Webook, a principal fornecedora de ingressos para grandes eventos de futebol na Arábia Saudita. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro o site oficial quando a venda geral começar.

Se os ingressos estiverem totalmente esgotados no canal oficial, plataformas de revenda como a Grintahub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Al-Gharafa?

Os preços dos ingressos para os jogos da Liga dos Campeões da AFC Elite variam conforme a localização do assento, a categoria e a procura pela partida nos diferentes setores do estádio.

Na plataforma oficial, os ingressos comuns geralmente custam a partir de cerca de 20 a 35 riais sauditas para lugares atrás dos gols e nos setores superiores.

Se os ingressos oficiais se esgotarem, a disponibilidade no mercado de revenda dependerá da procura dos torcedores. Em plataformas como a Grintahub, as opções começam em aproximadamente 50 riais sauditas para ingressos comuns.

Para conseguir o melhor preço, compre assim que a venda geral começar ou confira os ingressos disponíveis em plataformas de revenda confiáveis antes que os valores mudem ainda mais.

Al Ahli x Al-Gharafa pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ahli e Al-Gharafa

O Al Ahli chega à partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Em seu compromisso mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA. Antes disso, em sua última partida pela Liga dos Campeões da AFC Elite, empatou por 1 a 1 com o Pakhtakor Tashkent. Entre os resultados positivos, marcou cinco gols e não sofreu nenhum contra o Al Riyadh pela Liga Saudita, além de vencer o Al Hazem por 3 a 1. Nessas cinco partidas, o Al Ahli marcou 12 gols e sofreu oito.

O Al-Gharafa chega em má fase, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Al Hilal pela Liga dos Campeões da AFC Elite. Também sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Al-Sadd na Stars League. Sua única vitória foi contra o Al-Shahaniya. A equipe do Catar marcou cinco gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Al Ahli x Al-Gharafa: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em 20 de outubro de 2025, pela Liga dos Campeões da AFC Elite, quando o Al Ahli venceu por 4 a 0. Antes disso, o Al Ahli havia derrotado o Al-Gharafa por 4 a 2 na mesma competição, em fevereiro de 2025. Nos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Al Ahli soma duas vitórias, enquanto os outros três jogos terminaram empatados. Nos encontros mais recentes, o clube saudita marcou consideravelmente mais gols que o adversário do Catar.



