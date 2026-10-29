O Al Ahli recebe o Al-Faisaly na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

O histórico de confrontos mostra que o Al-Ahli tradicionalmente leva vantagem sobre o Al-Faisaly, embora os placares costumem ser apertados. Nos encontros mais recentes pela liga antes da passagem do Al-Faisaly por uma divisão inferior, os jogos entre as equipes frequentemente foram disputados e tiveram muitos gols.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Ahli x Al-Faisaly, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Ahli x Al-Faisaly pela Liga Saudita?

Al Ahli x Al-Faisaly acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 14 20 de nov. de 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ahli x Al-Faisaly pela Liga Saudita?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Al-Ahli e Al-Faisaly pela Liga Saudita, você pode usar as seguintes opções e plataformas de venda:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Consulte os portais oficiais de ingressos ou os sites do Al-Ahli Saudi FC, já que os clubes normalmente disponibilizam ingressos para jogos em casa diretamente por meio de seus parceiros de venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a GrintaHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Al-Faisaly pela Liga Saudita?

Veja os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Al-Ahli e Al-Faisaly pela Liga Saudita, divididos entre os canais oficiais de venda primária e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Assentos econômicos com preço limitado: SAR 10 a SAR 30 para assentos básicos com preços regulados, de acordo com os limites de preço acessível para ingressos estabelecidos pela liga.

SAR 10 a SAR 30 para assentos básicos com preços regulados, de acordo com os limites de preço acessível para ingressos estabelecidos pela liga. Assentos comuns e de escanteio: SAR 35 a SAR 100 para setores comuns, lugares atrás dos gols e nas arquibancadas próximas aos escanteios.

SAR 35 a SAR 100 para setores comuns, lugares atrás dos gols e nas arquibancadas próximas aos escanteios. Setores laterais e premium: SAR 100 a SAR 350 para lugares centrais nos setores inferiores e opções de assentos na arquibancada principal.

SAR 100 a SAR 350 para lugares centrais nos setores inferiores e opções de assentos na arquibancada principal. Pacotes VIP e de hospitalidade: SAR 500 a mais de SAR 1.500 para acesso a lounges premium e áreas exclusivas de hospitalidade com vista para o campo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: SAR 200 a mais de SAR 500.

SAR 200 a mais de SAR 500. Revenda de lugares centrais privilegiados e nos setores inferiores: SAR 600 a mais de SAR 1.200.

SAR 600 a mais de SAR 1.200. Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: SAR 1.500 a mais de SAR 2.500.

Al Ahli x Al-Faisaly pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ahli e Al-Faisaly

O Al Ahli venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, empatou um e perdeu outro. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Al-Wasl na Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe também empatou com o Pakhtakor Tashkent após vencer o Al Fateh por 4 a 0 pela liga. A única derrota nessa sequência foi para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA. Nos cinco jogos, o Al Ahli marcou nove gols e sofreu seis, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto suas ocasionais fragilidades defensivas.

O Al-Faisaly soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Al Kholood, mas as derrotas para Al Ittihad e Al Qadsiah, por um placar agregado de 4 a 1, evidenciam a irregularidade que marcou sua temporada. A equipe marcou apenas cinco gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

Al Ahli x Al-Faisaly: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2 pela Liga Saudita, em janeiro de 2022, quando o Al-Faisaly jogou em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ahli tem o melhor retrospecto, com três vitórias, um empate e uma derrota. O Al Ahli marcou nove gols nesses cinco jogos, contra oito do Al-Faisaly.