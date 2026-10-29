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Como comprar ingressos para Al Ahli x Al-Faisaly: preços da Liga Saudita, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Saudita

Al Ahli enfrenta o Al-Faisaly pelo Campeonato Saudita. Veja como garantir seus ingressos.

O Al Ahli recebe o Al-Faisaly na sexta-feira, 20 de novembro de 2026, no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

O histórico de confrontos mostra que o Al-Ahli tradicionalmente leva vantagem sobre o Al-Faisaly, embora os placares costumem ser apertados. Nos encontros mais recentes pela liga antes da passagem do Al-Faisaly por uma divisão inferior, os jogos entre as equipes frequentemente foram disputados e tiveram muitos gols.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Al Ahli x Al-Faisaly, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Al Ahli x Al-Faisaly pela Liga Saudita?

Al Ahli x Al-Faisaly acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na sexta-feira, 20 de novembro de 2026.

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Campeonato Saudita - Rodada 14
King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ahli x Al-Faisaly pela Liga Saudita?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Al-Ahli e Al-Faisaly pela Liga Saudita, você pode usar as seguintes opções e plataformas de venda:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Consulte os portais oficiais de ingressos ou os sites do Al-Ahli Saudi FC, já que os clubes normalmente disponibilizam ingressos para jogos em casa diretamente por meio de seus parceiros de venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a GrintaHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Saudita quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Al Ahli x Al-Faisaly pela Liga Saudita?

Veja os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Al-Ahli e Al-Faisaly pela Liga Saudita, divididos entre os canais oficiais de venda primária e o mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

  • Assentos econômicos com preço limitado: SAR 10 a SAR 30 para assentos básicos com preços regulados, de acordo com os limites de preço acessível para ingressos estabelecidos pela liga.
  • Assentos comuns e de escanteio: SAR 35 a SAR 100 para setores comuns, lugares atrás dos gols e nas arquibancadas próximas aos escanteios.
  • Setores laterais e premium: SAR 100 a SAR 350 para lugares centrais nos setores inferiores e opções de assentos na arquibancada principal.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: SAR 500 a mais de SAR 1.500 para acesso a lounges premium e áreas exclusivas de hospitalidade com vista para o campo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Revenda de ingressos comuns: SAR 200 a mais de SAR 500.
  • Revenda de lugares centrais privilegiados e nos setores inferiores: SAR 600 a mais de SAR 1.200.
  • Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: SAR 1.500 a mais de SAR 2.500.

Al Ahli x Al-Faisaly pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ahli e Al-Faisaly

O Al Ahli venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, empatou um e perdeu outro. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Al-Wasl na Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe também empatou com o Pakhtakor Tashkent após vencer o Al Fateh por 4 a 0 pela liga. A única derrota nessa sequência foi para o Mamelodi Sundowns na Copa Intercontinental da FIFA. Nos cinco jogos, o Al Ahli marcou nove gols e sofreu seis, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto suas ocasionais fragilidades defensivas.

O Al-Faisaly soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Al Kholood, mas as derrotas para Al Ittihad e Al Qadsiah, por um placar agregado de 4 a 1, evidenciam a irregularidade que marcou sua temporada. A equipe marcou apenas cinco gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

AHL

AHL - Sequência

ALF
V0-4
ALW
V1-3
ALF
V2-3
ALK
V4-1
ALG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
16/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
AFS

AFS - Sequência

ITT
D1-3
ALK
V3-2
ALS
E2-2
ALN
D1-3
ABH
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Ahli x Al-Faisaly: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2 pela Liga Saudita, em janeiro de 2022, quando o Al-Faisaly jogou em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ahli tem o melhor retrospecto, com três vitórias, um empate e uma derrota. O Al Ahli marcou nove gols nesses cinco jogos, contra oito do Al-Faisaly.

Confrontos

Al-AhliEmpateAl-Faisaly
2
2
1
Campeonato Saudita
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
2
FJ
King Cup
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ahli badge
Al-Ahli
AHL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

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