O AGF recebe o FC Twente na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Cepheus Park Randers, em Randers.

AGF Aarhus e FC Twente têm um histórico curto de confrontos oficiais. Os encontros mais marcantes entre as equipes remontam a um duelo equilibrado de ida e volta pela Liga Europa da UEFA, décadas atrás. Os dois times voltam a se enfrentar na fase de liga da Liga Conferência da UEFA de 2026/27, chegando em momentos diferentes ao calendário de jogos do inverno.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AGF x FC Twente, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será AGF x FC Twente pela Liga Conferência?

AGF x FC Twente acontece na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Cepheus Park Randers, em Randers.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 15:00 Cepheus Park Randers

Como comprar ingressos para AGF x FC Twente pela Liga Conferência?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre AGF e FC Twente pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Portal oficial de ingressos do AGF (mandante): Como o AGF recebe a partida, os ingressos podem ser adquiridos diretamente pela plataforma oficial do clube (billet.agf.dk). Os ingressos para a torcida da casa e para os setores neutros são administrados pelos canais habituais de venda do AGF.

Como o AGF recebe a partida, os ingressos podem ser adquiridos diretamente pela plataforma oficial do clube (billet.agf.dk). Os ingressos para a torcida da casa e para os setores neutros são administrados pelos canais habituais de venda do AGF. Setor visitante do FC Twente: Para quem vai viajar para apoiar a equipe holandesa, as informações oficiais sobre ingressos e a distribuição das entradas são coordenadas diretamente pela loja oficial de ingressos e pelos canais do FC Twente.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes se esgotarem completamente, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Conferência quando as entradas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AGF x FC Twente pela Liga Conferência?

Confira os preços estimados dos ingressos para AGF x FC Twente pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor visitante do FC Twente: Preço de € 20 .

Preço de . Setores da torcida do AGF: Os preços costumam variar de aproximadamente € 25 a € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam entradas a preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos mais baratos / lugares no anel superior: € 80 a € 95

Assentos premium e bem posicionados nas laterais: € 160 a € 240

Pacotes VIP e de hospitalidade executiva: € 250 a € 450 ou mais

AGF x FC Twente pela Liga Conferência: Tudo o que você precisa saber

Momento de AGF e FC Twente

O AGF venceu dois, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições, sem que o resultado da quinta partida tenha sido informado. Na partida mais recente, venceu o AC Horsens por 2 a 0 na Superliga, depois de empatar por 0 a 0 com o Braga na Liga Conferência. A derrota por 2 a 0 para o Broendby IF, anteriormente nessa sequência, foi a única do time. O AGF marcou cinco gols e sofreu dois nesses cinco jogos.

O FC Twente venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições e empatou um. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Ajax na Eredivisie. Antes disso, venceu o Pafos FC por 3 a 1 na Liga Conferência. A goleada do Twente por 9 a 0 sobre o Excelsior é o destaque dessa sequência. A equipe marcou 19 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

AGF x FC Twente: Histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos diretos entre AGF e FC Twente antes desta partida.